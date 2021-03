MISLITE DA ZNATE ŠTO JE BOL? MA NI BLIZU: Ovaj tip je tijekom seksa slomio penis – a onda mu ga liječnik opet lomio

‘Jedino gore od loma penisa je saznanje da će ti ga netko ponovno slomiti’

Iako se žene poslovično nazivaju pripadnicama nježnijega spola, ponekad se u praksi dokaže da ni muški spolni organ nije baš kao od brda odvaljen. Penis je zapravo vrlo osjetljiv na lomove ako se tijekom seksa napravi jedan pogrešan potez.

Andy i Bree bili su na putovanju, kada ih je uhvatila neodoljiva želja za seksom te su odlučili stati na benzinskoj postaji kako bi se malo “poigrali”. Međutim, ono što je trebalo biti ostvarenje Andyjeve maštarije, brzo se pretvorilo u najgoru noćnu moru svakoga muškarca.

Penis mu je bio veličine podlaktice

Ovaj par nedavno je gostovao u TLC-ovoj emisiji “Sex Sent Me Me to ER”, gdje je ispričao kako je slučajno tijekom toga strastvenog vođenja ljubavi došlo do loma penisa, zbog čega je, kako i sam naziv emisije sugerira, Andy završio na Hitnoj.

“Spuštam pogled i vidim da mi je penis veličine podlaktice, a iz njega izlazi krv i ne prestaje. Na ljestvici od jedan do deset, bol je bila deset!”, opisao je muškarac. Par se odmah odvezao do najbliže bolnice, gdje su saznali da je Bree Andyju doslovno slomila penis – imao je frakturu i morao odmah na operaciju, koja uključuje – lomljenje penisa i s druge strane.

Procedura nužna za poravnavanje

“Jedino gore od loma penisa je saznanje da će ti ga netko ponovno slomiti”, rekao je muškarac u emisiji, gdje je kirurg dr. Michael Guirguis objasnio da se “penis mora slomiti i s druge strane kako bi se spriječio njegovo savijanje, jer inače neće više u erekciji stajati ravno, već će pri vrhu biti zakrivljen”.

Iako neizmjerno bolna, operacija je dobro prošla, a liječnik je muškarcu propisao apstinenciju od seksa najmanje četiri tjedna, kako bi se njegovo ranjeno spolovilo imalo priliku oporaviti, prenosi The Sun.