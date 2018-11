MISLITE DA MALO ‘PO GUZI’ NIJE NIŠTA LOŠE? Ovo su samo neke od potencijalnih užasnih posljedica

I hrvatski stručnjaci slažu se s američkom pedijatrijskom akademijom, a zbog fizičkog kažnjavanja možete završiti i u zatvoru

Nova istraživanja pokazuju kako djeca koja su kažnjavanja udaranjem po guzi sa svojih 15 mjeseci imaju gori temperament i ponašanje kasnije u djetinjstvu te u svojim tinejdžerskim godinama.

Američka pedijatrijska akademija tvrdi kako bi roditelji trebali pronaći ‘zdraviji’ način kako da discipliniraju djecu, piše Daily Mail.

Upozoravaju kako su istraživanja pokazala da fizičko kažnjavanje ne pridonosi boljoj disciplini ništa bolje od ne fizičkog kažnjavanja. Suicidalno ponašanja, konzumiranje opijata, ljutnja i agresivno ponašanje mogu se kasnije pokazati kao produkt nasilja nad djecom.

Akademija naglašava kako nije samo nasilje ono koje može negativno utjecati na razvoj najmlađih, već i uvrede te omalovažavanja od strane roditelja.

Prijašnja istraživanja

Novo istraživanje na taj način pokušava promijeniti ranija u kojima je pisalo kako su djeca koju su roditelji disciplinirali do šeste godine života bila su bolja u školi i optimističnija prema životu općenito nego što su to djeca koju roditelji nikada nisu udarili.

Stanje u Hrvatskoj

UDARANJE DJECE U Hrvatskoj zbog pljuske djetetu u zatvor do 5 godina

“Svako fizičko kažnjavanje djeteta, bez obzira misli li počinitelj da je to u odgojne svrhe, kažnjivo je. Prema nasem Kaznenom zakonu (KZ) i jedna pljuska djetetu povreda je djetetovih prava, a za to je kazneno djelo propisana kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. No, u sudskoj praksi se roditeljima, ako je riječ o jednokratnom nasilju prema djetetu, ekscesu u ponašanju, najčesće izriču uvjetne osude. Ni naš zakon o osnovnom, ni o srednjem školstvu, ni KZ ne dopuštaju tjelesno kažnjavanje djece”, poručila je, sutkinja za mladež zagrebačkog Županijskog suda, Lana Peto Kujundzić.