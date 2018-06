Mislite da imate izraženo oko za fotografiju? Odmjerite snage s najboljim svjetskim fotografima i vidite jeste li u pravu

Svjetska organizacija za fotografiju otvorila je dvanaesto izdanje Sony World Photography Awards, najraznovrsnijeg fotografskog natjecanja na svijetu.

Kako bi proslavili poziciju vodećeg globalnog fotografskog natjecanja u kontinuitetu, organizatori su proglasili pobjednike Sony stipendije, koje su odabrali prošlogodišnji dobitnici nagrade i najavili tri nove kategorije za 2019. godinu.

Kreirano od strane Svjetske organizacije za fotografiju, natjecanje Sony World Photography Awards je autoritativan glas industrije. Slaveći najbolje suvremene fotografije protekle godine, Sony World Photography Awards natjecanje fotografima iz cijelog svijeta pruža vidljivost i priliku da prezentiraju svoj rad na godišnjoj razini. Tvrtka Sony podržava natjecanje kako bi pomogla kontinuiranom razvoju fotografske kulture širom svijeta i stvorila globalnu platformu za današnje talente. Prijave za natjecanje su besplatne na stranici http://www.worldphoto.org.

„Mnogo mi je značilo što sam proglašena Fotografom godine. Divan je osjećaj dobiti priznanje za vlastiti rad, za ono čemu si posvećen s toliko strasti. S obzirom na to da sam pet godina radila na Ex-Voto seriji, ova nagrada je približila i naglasila značaj hodočašća svima nama”, izjavila je Alys Tomlinson povodom osvajanja titule Fotografa godine na natjecanju za 2018. godinu.

Nove kategorije

Fotografi iz cijelog svijeta mogu se prijaviti za jedno od četiri natjecanja na Sony World Photography Awards 2019:

Profesionalno natjecanje, obuhvaća izvanredne radove koji se sastoje od 5-10 fotografija u deset kategorija;

Otvoreno natjecanje, nagrađuje najbolje svjetske pojedinačne fotografije u okviru deset kategorija;

Natjecanje za mlade, nagrađuje talentiranog pojedinca, od 12 do 19 godina;

Studentsko natjecanje, rezervirano je za studente fotografije širom svijeta;

Program Nacionalnih nagrada, namijenjen lokalnim fotografskim talentima.

Natjecanje Sony World Photography Awards u 2019. godini obilježit će uvođenje dvije nove izazovne kategorije u okviru Profesionalnog natjecanja:

Sažetak, kategorija koja će testirati sposobnosti fotografa da sastave rad na specifičnu temu. Uvodna tema ove kategorije bit će „identitet”;

Dokumentarac, kategorija radova koji oslikavaju činjenice o odabranim temama i tako pružaju uvid u suvremena pitanja i vijesti.

Nove kategorije su odabrane s nadom da će natjecanje nastaviti privlačiti raznolik opseg suvremenih fotografa.

U okviru Otvorenog natjecanja predstavljena je i nova Kreativna kategorija, a njenim partnerima, tvrtkama Culture Trip i Eurostar, je iskazana dobrodošlica na Sony World Photography Awards 2019. Culture trip je partner kategorije Kultura, dok je Eurostar partner kategorije Putovanja.

Sony stipendija

Predstavljena 2016. godine, Sony stipendija pruža prethodnim pobjednicima natjecanja dodatnu mogućnost da razviju i prikažu svoje radove i ostvare trajnu vezu s tvrtkom Sony nakon natjecanja. Pobjednike bira tvrtka Sony, među nagrađenim autorima i onima koji su se našli u užem izboru u okviru Profesionalnog i Studentskog natjecanja.

Dobitnici Sony stipendije za 2018. su: Alys Tomlinson (Ujedinjeno Kraljevstvo), Luca Locatelli (Italija), Tom Oldham (Ujedinjeno Kraljevstvo) i Balazs Gardi (Mađarska). Svatko od njih će dobiti 7.000 američkih dolara kako bi razvili vlastiti projekt tijekom sljedeće godine, a fotografije koje proizađu iz projekta bit će predstavljene u okviru izložbe Sony World Photography Awards 2019 u galerijskom prostoru Somerset House u Londonu.

Dobitnici nagrade Studentske Sony stipendije su Morgan Mulholland (Južna Afrika), Anshul Mehrotra (Indija) i Cao Hongmei (Kina). Svako od njih će dobiti 3.500 američkih dolara kako bi razvili projekt tvrtke Sony i Svjetske organizacije za fotografiju, koji će također biti predstavljen na izložbi u Londonu.

Novi krug Sony stipendije je potvrđen za pobjednike i autore koji se nađu u užem izboru Sony World Photography Awards 2019. godine.

Pobjedničke fotografije Sony stipendije za 2017. godinu – Frederik Buyckx, George Mayer, Juan Peng Peng i Will Burrard-Lucas, kao i fotografije studenata Sarah Schrimpf, Tatsuki Katayame i Shravya Kag su dostupne na stranici http://www.worldphoto.org/press.

Nagrade i rokovi za 2019. godinu

Fotografi se mogu do 30. studenog 2018. prijaviti za sudjelovanje u Studentskom natjecanju, do 4. siječnja 2019. za Otvoreno natjecanje i Natjecanje za mlade, a za Profesionalno natjecanje do 11. siječnja 2019. Cjelokupni opisi natjecanja i kategorija mogu se pronaći na stranici http://www.worldphoto.org/swpa.

Pobjednici svih kategorija Profesionalnog, Otvorenog, Natjecanja za mlade i Studentskog natjecanja dobiti će Sony digitalnu opremu za snimanje. Dodatno, novčana nagrada u vrijednosti od 25.000 američkih dolara će biti uručena Fotografu godine, a nagrada od 5.000 američkih dolara će biti dodijeljena pobjedniku Otvorene kategorije. Radovi svih pobjednika, ali i fotografa koji su ušli u uži izbor bit će izloženi na godišnjoj Sony World Photography Awards izložbi u Londonu, a zatim će biti predstavljeni i međunarodnoj javnosti. Pobjedničke fotografije će također biti objavljene u godišnjoj knjizi Sony World Photography Awards natjecanja.