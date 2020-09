MISLIO JE NA SVE: Osječanin na Bookingu renta stan prepun seks-igračaka: ‘Imamo pun ormar, za svakoga ponešto. Sve se dezinficira’

Jedan Osječanin u svom apartmanu gostima, uz sve što se može inače pronaći u stanovima, nudi i širok asortiman seksualnih igračaka

Na stranicama za iznajmljivanje stanova u današnje se vrijeme svašta može pronaći. Dokaz tomu je i stan za dnevni najam u Osijeku, koji uz sav namještaj, aparate i kućanski pribor u svojoj ponudi ima i sve zamislive seksualne igračke, od vibratora, dilda, bičeva do igračaka za parove.

“Ljudi to normalno koriste, zato i je u ponudi. Stan se iznajmljuje kao i svaki drugi. Naši gosti smiju koristiti sve što je u apartmanu. Naravno, to koriste oni koji žele”, rekao je za 24sata vlasnik apartmana Rigel.

On u ponudi ima još dva apartmana u Osijeku i jedan u Vukovaru, no samo ovaj ima “dodatnu opremu”. Ističe kako svatko ima svoj ukus, ali on želi biti dobar domaćin i omogućiti i tu vrstu sadržaja.

“Stan je dobro opremljen i u njemu mogu boraviti svi, od obitelji, parova, prijatelja, samaca… Ovo je samo dodatna ponuda. Imamo pun ormar, za svakoga ponešto. Svaki put se sve naravno dezinficira tako da nema straha”, poručio je vlasnik.