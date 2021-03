MILIJUNI SU POLUDJELI ZA OVOM KREMASTOM KAJGANOM: U nju ide jedan pomalo neobični sastojak koji sve mijenja

Američki kuhar otkrio je svoj recept za ekstra kremastu kajganu u samo tri koraka za kojim je internet poludio.

J. Kenji López-Alt otkrio je svoj tajni sastojak – škrobno brašno. Dodajte malu količinu škrobnog brašna u kajganu kako ne bi ispala pretvrda, već vlažna i sočna.

U viralnom receptu piše da su potrebne dvije žličice škrobnog brašna, primjerice krumpirovog, kukuruznog ili tapiokinog škroba, kao i četiri žlice hladnog nesoljenog maslaca prerezanog na kockice, četiri jaja i prstohvat košer soli.

I'm very proud of my ability to cook scrambled eggs in a variety of ways.

I tried this method from @kenjilopezalt this morning and, my god, they were the best I've ever had. https://t.co/p7yasQ0pCJ

— Gunnar Johanson (@GunnarJohanson) February 24, 2021