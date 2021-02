MEGAPOPULARAN TIKTOK TREND NA METI PERVERZNJAKA: Dobro pazite što imate na sebi, skidaju filter da vas vide gole

Izvorno kreiran kao način za slavljenje ženskoga tijela, popularan izazov na TikToku u kojemu se žene zavodljivo izvijaju otkrivajući samo svoju siluetu na koncu se pretvorio u opasnu aktivnost za sudionice, koje upozoravaju da muškarci koriste taj trend kako bi gledali gole žene.

Izvorni trend podrazumijeva postavljanje crvenog filtra preko videoisječka u kojemu plešete goli ili polugoli, tako da se čini kao da vaša sjena zavodljivo pleše, poput animacije u uvodnome prilogu filmova o Jamesu Bondu.

Međutim, oportunisti na društvenim mrežama otkrili su kako ukloniti filtar, otkrivajući tako gola ili djelomično odjevena ženska tijela, izvijestio je BuzzFeed. Također su objavili vodiče na YouTubeu i drugdje u kojima su pokazali kolegama voajerima kako to napraviti.

“To se lako događa na društvenim mrežama sa samo malo odgovora na kršenje pravila od strane Facebooka, Twittera, Instagrama, Snapchata ili TikToka”, napisao je jedan razjareni Samaritanac na Facebooku o drskom kršenju privatnosti.

“Kada ih se podsjeti da je to grubo, jezivo i nedopustivo, muškarci odgovaraju kako žene uvijek pronalaze načine da postanu žrtve te da ne bi trebale biti gole na internetu. Ovo je veliko kršenje pravila i YouTube bi ih trebao što prije ukloniti”, tvitao je Ej Dickson, novinar kulture u Rolling Stoneu.

Obviously not linking, but there are videos all over YouTube offering tutorials for how to "remove" the red filter for TikTok's Silhouette Challenge, in which women dance nude or partially nude in silhouette. This is a huge consent violation and @YouTube should remove them ASAP.

— Ej Dickson (@ejdickson) February 1, 2021