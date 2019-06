MATURANTI I STUDENTI, OVE TRIKOVE ŽELITE ZNATI: Čitav život štrebate pogrešno, evo kako najlakše položiti ispite

Možda zvuči očito, ali studenti se trebaju posebno pripremiti na dan ispita

Pred studentima je sezona ispita, a pred maturantima državna matura. Prve zrake sunca i toplije vrijeme nisu baš poticajni čimbenici za učenje dosadnoga gradiva u zatvorenom prostoru. Ako ste opet puni planova i strategija za brže i efikasnije štrebanje, možda nije loše da najprije pogledate što savjetuju profesori i neuroznanstvenici iz Velike Britanije.

Ponavljajte bez knjige

Koliko vremena uložite u štrebanje nema nikakve veze s konačnim rezultatom. Umjesto da sate provodite čitajući jedne te iste retke u knjizi, promijenite svoj pristup ponavljanju naučenoga. Testirajte se na način da, kada prođete jedno poglavlje gradiva, zabilježite samo ključne riječi i potom ih maknite iz vida i pokušajte doznati koliko ste stvari zaista zapamtili.

Učite više predmeta odjednom

Studenti se obično prihvate jednog ispita i uče dok god ga ne spreme. Stručnjaci tvrde kako takav pristup može biti kontraproduktivan kada je riječ o stvarnom upijanju informacija. Bolje je učenje s odmakom. To znači da trebate, primjerice, spremati biologiju ujutro, a hrvatski jezik poslijepodne i onda se na kraju dana ispitati biologiju. Ova metoda pali jer daje studentu vremena da zaboravi što je naučio, a u tome i jest bit.

Ispitno jutro započnite pravilno

Možda zvuči očito, ali studenti se trebaju posebno pripremiti na dan ispita. Ako je ispit popodne, dulje spavajte i opskrbite se dobrim doručkom. Dobro podrazumijeva obrok s mnogo vlakana koji sporo oslobađa energiju, poput kaše s narezanim bananama.

Utišajte roditelje

Roditelji se žele osjećati korisnima pa štošta ispitkuju svoje dijete na dan ispita, no to često ima negativan utjecaj. Umjesto nervoze, roditelji bi trebali ohrabriti studenta, zaželjeti mu sreću i reći koliko su ponosni na njega. Nije loše razgovarati o nečemu drugom prije ispita. To može bti njihov plan za taj dan ili što je bilo na TV-u večer prije.

‘Snifajte’ limun

Jeste li znali da možete natjerati mozak da radi prekovremeno tijekom ispitnih rokova? Trik je u tome da povezujete poseban predmet ili osjećaj s pozitivnim raspoloženjem, koje tako možete potaknuti na dan ispita. To će poslati signal hipokampusu, koji ima ulogu u emocijama i pamćenju. Prije odlaska na ispit udišite miris limuna kako biste prizvali pozitivne osjećaje koje povezujete s time.

Masirajte uši

Ako nemate vremena snifati limun, isti ćete učinak postići masažom ušiju. Pomaže i vizualiziranje dvorane za ispite, piše Daily Mail.