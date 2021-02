MATEMATIČKO PITANJE ZA PRVAŠIĆE ZBUNILO I – PROFESORA MATEMATIKE: Internet se užario, a znate li vi odgovor?

Koliko se sjećate školskoga gradiva? Usprkos silnim godinama provedenima u školskim klupama, neki od nas zaboravili su čak i osnove – barem je tako pokazalo pitanje iz matematike koje su sedmogodišnjaci trebali riješiti za domaću zadaću. Mnogi su ostali zbunjeni nakon što ga je na Twitteru podijelio otac jedne djevojčice, inače profesor matematike.

“Ovo je moja sedmogodišnja kći dobila za domaću zadaću u ponedjeljak. Može li mi netko pomoći s odgovorom? Nisam siguran kako bih joj ovo trebao objasniti”, napisao je dr. Kit Yates sa Sveučilišta Bath.

This was my daughter’s (7) maths homework on Monday. Can someone help me out with the answer? pic.twitter.com/89wcUc8dlr

Na slici je prikazan polukrug u okviru, a učenici su trebali odgonetnuti je li tvrdnja da oblik na slici ima dva prava kuta točna ili netočna. Zadatak je vrlo brzo postao viralan na društvenim mrežama, a brojni komentatori pokušali su doći do odgovora i pomoći.

“Rekao bih da je odgovor ‘ne’, jer postoje zakrivljene crte, ali možda griješim. To se čini teškim za nekoga tako mladog”, komentirao je jedan. Drugi, pak, smatra suprotno: “Ja mislim da je odgovor ‘da’ jer bi kut na zakrivljenoj liniji isto trebao biti na 90 stupnjeva.”

If it's a semi-circle then I think the technical answer is true.

You can define the angle between two non-straight line curves at a point can be defined as the angle between their tangents at that point. If this is a semicircle then these two angles would indeed by 90 degrees.

— Kit Yates (@Kit_Yates_Maths) February 24, 2021