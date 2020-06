MARTINA JE SVOJU STRAST PRETVORILA U POSAO I NIJE POŽALILA: Njene fotke najmlađih vraćaju nas u neko drugo doba

‘Spojivši ljubav prema fotografiji i posao nisam požalila te danas zaista uživam’, otkrila je za Net.hr talentirana mlada fotografkinja

Malo tko je ostao ravnodušan na fotografije Martina Špoljarić Pracaić, osebujne fotografkinje koja za one najmlađe i njihove roditelje oživljava bajke pomoću svog fotoaparata i puno mašte.

Fotografiju je zavoljela još krajem srednje škole i to sasvim slučajno.

“Moja tadašnja prijateljica dobila je svoj prvi fotoaparat te se prebacila u fotografsku školu. To mi je bilo veoma zanimljivo te smo skupa fotografirale sve što smo stigle. Vrijeme je prolazilo, a želja za fotografijom je bila sve veća…”, započela je Martina.

Godinama joj je fotografija bila samo hobi te je smatrala kako bi joj novac pokvario ono u čemu istinski uživa.

“Bilo me strah da će mi novac i posao to nekako pokvariti. Na sreću, bila sam u krivu. Spojivši ljubav prema fotografiji i posao nisam požalila te danas zaista uživam.

Iskreno, smatrala sam i da neće biti velikog interesa te da će mi trebati još nekoliko godina da uspijem od toga živjeti no srećom sve se nekako dosta brzo odvilo i trenutno sam zadovoljna situacijom”, govori nam.

‘S djecom je super raditi, iako zna biti i teško’

Glavna inspiracija su joj oni najmlađi. Fotografirala je i vjenčanja, krštenja kao i obiteljsku fotografiju, no takav vid fotografije smatra dosta iscrpljujućim. Iako je fotografiranje djece jedno od najzahtjevnijih, Martina baš u njemu vidi posebnu draž.

“S djecom je super raditi, iako zna biti i teško. Ponekad bude i suza, a kod tek rođenih beba zna se desiti da jednostavno pogodimo krivi dan, pa se više nunamo nego fotkamo”, kaže nam simpatična fotografkinja. Smatra kako je najvažnije da roditelji dođu s dobrom voljom i strpljenjem jer se ono na kraju svakako isplati.

Uz to Martina savršeno zna sve “trikove” s kojima je puno lakše pridobiti djetetovu pažnju i uhvatiti onaj savršeni moment.

“Djecu od 5 do 7 godina čak ni ne morate previše nagovarati da se užive u ulogu. Većina ih uživa u rekvizitima, kostimima i sl. Bude im veoma zanimljivo. Oni mlađi pak, između 2 do 4 godine znaju biti tvrdoglavi pa se i roditelji i ja namučimo ne bi li ih nekako podmitili i zabavili kako bi uspjeli dobiti savršene fotografije. Bebe, ako im je dobar dan nije teško zabaviti”, objasnila nam je.

Roditelji i djeca sami biraju scenografiju koja će ih okruživati, kao i kostime, a i sama Martina im često predloži pozadinu i rekvizite koji bi odgovarali ideji koju imaju roditelji u glavi.

Inspiracija u proljeću i nekim davnim vremenima

“Inspiraciju pronalazim u prirodi… Obožavam proljeće i cvijeće kada tek propupa. No inspiracija je i u bajkama te nekim davnim vremenima. Zapravo mi je ona oduvijek bila ista, samo ju sada prenosim na malene ljude, dok su prije to bili moji vršnjaci”, kaže nam Martina.

Dobila je nekoliko međunarodnih certifikata kao i priznanja za svoj rad pa nas je zanimalo mogu li mladi fotografi i kod nas uspjeti.

“U Hrvatskoj nisam primjećena na isti način kao u drugim zemljama u ili izvan Europe. Iskreno ne pratim uopće našu scenu i nekako imam osijećaj da se nikada nisam uklapala u taj naš đir. No mladi svakako mogu uspjeti, kako da ne, mislim da to danas dosta dobro ide, samo je tržište prezasićeno – to je činjenica. No svatko ima svoju publiku i vjerujem da za svakoga ima ponešto posla”, zaključila je Martina koja misli i dalje ulagati u svoj rad jer kako kaže, mjesta za napredak uvijek ima, a mi jedva čekamo vidjeti njezine nove fotografije koje nas bar na tren vraćaju u neko drugo doba.

