MARIO JE ŠESTI HRVAT KOJI JE POKORIO MOUNT EVEREST: Na penjanju je dobio i koronavirus: ‘Planina me je doslovce sažvakala’

Mario je, nasreću, imao asimptomatski Covid-19, no na Facebooku je priznao kako ga je samoizolacija psihički slomila

Alpinist Mario Celinić sa svojom ekspedicijom u nedjelju se ujutro popeo na najviši vrh svijeta Mount Everest, na visinu od 8848 metara. Postao je, tako, šesti Hrvat kojemu je to pošlo za rukom.

Mario je na svom Facebooku u objavi koju je naslovio “Everest – najviši vrh svijeta” pratiteljima otkrio kako je sve dobro prošlo.

“Nakon što sam došao k sebi da se i ja direktno javim.

Sve je prošlo dobro. Popeo sam najviši vrh svijeta. Ukupno završni uspon iz zadnjeg četvrtog logora na 8000 metara do vrha i nazad do drugog logora na 6500 metara trajao je 24 sata bez prekida. Planina me je doslovce sažvakala. Bilo je trenutaka kad sam bio na rubu, ali su me vaše poruke potpore držale i davale snagu u najtežim trenucima.

Napisat će malu priču o ostvarenju sna

Da nije bilo vaše podrške, ne znam da li bi uspio. Mogu reći da smo zajedno popeli vrh svijeta. Uskoro se vraćam doma, pa ću napisati malu priču o ostvarenju sna. Za sada se zahvaljujem na svim lijepim porukama, svima koje poznajem i ne poznajem. Zahvaljujem se duboko iz srca i duše. Hvala”, napisao je Mario uz fotografiju s vrha.

Njegov uspon na najviši vrh svijeta otežao je i koronavirus. Naime, Mario se njime zarazio početkom mjeseca u baznom logoru. Morao se je zbog toga vratiti u Katmandu u samoizolaciju. Mario je, nasreću, imao asimptomatski Covid-19. No, na Facebooku je priznao kako ga je samoizolacija psihički slomila.

“Nakon sedam dana psihičke agonije napokon sam dobio taj papir na kojem piše ‘negativan’. Plakao sam i ja i čovjek iz agencije koja se brine o penjačima. Plakao je jer me više nije mogao gledati tako slomljena”, istaknuo je Mario tada.

Celinić je strastveni planinar, a do sada se je popeo na: Kilimanjaro (5895 metara), Mont Blanc (4810 metara), Elbrus (5642 metara), Aconcaguu (6960 metara) i na Mount Vinson (4892 metara).