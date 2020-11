MANEKENKI PREKIPJELO ZBOG PRIČA O NJENOJ GUZI: Spremna je iskeširati 270.000 kuna kako bi dokazala da je prirodna

Kanadska manekenka spremna je napraviti što je god potrebno kako bi dokazala da je njena stražnjica prirodna

Ako ste mislili da su djevojke s prirodno naglašenom stražnjicom blagoslovljene, model Jessica Rast tvrdi da je situacija suprotna. Naime, ljudi ju stalno bombardiraju porukama u kojima ju optužuju da joj je stražnjica umjetna.

Kanadska manekenka zato želi dokazati kako je njena stražnjica 100 posto prirodna i spremna je za to izdvojiti čak 270.000 kuna, piše The Sun. Fanovi joj ne vjeruju da je njezina “okrugla i prpošna” stražnjica prirodna i da je naporno vježbala kako bi izgledala tako.

Jedina opcija da stane na kraj negativnim komentarima jest platiti certifikat koji izdaje plastični kirurg koji će im dokazati da se nije podvrgnula nikakvom zahvatu.

“Iskreno, smetaju me takvi komentari jer me se optužuje za nešto što nije istina. To me zbilja uznemirava. Moje tijelo je prirodno. Puno vježbam u teretani i imam osobnom trenera”, naglasila je Jessica.

Dodaje kako je njena obla stražnjica rezultat veganske i zdrave prehrane, a bila je i profesionalna klizačica pa su rigorozni treninzi od malih nogu oblikovali njeno tijelo.

Nedavno je na društvenim mrežama objavila rendgensku snimku svoje stražnjice jer ju iritiraju stalne optužbe.

Kanađanka trenutno živi na Baliju, a na Instagramu ju prati više od 327.000 korisnika.