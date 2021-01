MAMA SE POŽALILA NA BEZOBRAZAN MAIL KOJEG JE DOBILA OD UČITELJICE SVOG SINA: Ljudi su je žestoko popljuvali

Objavu je komentiralo više od 2.000 ljudi od kojih je velika većina stala na stranu učiteljice

Jedna mama se na Redditu našla na udaru kritika nakon što je kritizirala učiteljicu svog sina jer joj je poslala “bezobrazan” e-mail, a da prethodno nije uzela u obzir vlastite postupke. No, ubrzo su se skoro svi okrenuli protiv nje optuživši je da si je sama za to kriva, piše Mirror.

Neimenovana mama napisala je kako se njen sin muči u školi i često ga uhvati kako igra video igrice umjesto da svoje školske zadatke rješava online. Pojasnila je kako on ima poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) te da je anksiozan, pa mu treba dodatna motivacija i nadzor.

Ona je okrivila učiteljicu za nezainteresiranost svog djeteta za naobrazbu jer se ona “ne bavi dovoljno njenim sinom”. Stoga joj je napisala nekoliko mailova na koje je nedavno dobila odgovor koji je, po njenom mišljenu, bio vrlo nepristojan, pa ju je prijavila nadređenima u školi.

Izgubila je strpljenje s učiteljicom

“Učiteljica, po mom mišljenju, nije dovoljno stara da joj se može povjeriti odgovornost naobrazbe djece. Izgleda kao da ima 20 godina. Već samo joj se par puta obratila za pomoć, a ona mi je savjetovala da nadzirem sina, pomognem mu itd. To sam sve napravila, no on još uvijek kaska za gradivom”, napisala je mama.

“Pitala me je mogu li odvojiti nešto svog slobodnog vremena kako bi napravila plan, a ja sam joj na to odgovorila kako bi ona trebala raditi svoj posao i sama napraviti plan. Nemam više strpljenja s ovom učiteljicom”.

“Sinoć sam joj poslala još jedan mail u kojem sam je upozorila na problem, no jutros sam od nje dobila vrlo bezobrazan odgovor”, istaknula je mama te je potom podijelila pismo koje joj je učiteljica poslala.

“Umorna sam od mailova koje ste mi poslali. Pokušala sam vam to pristojno reći, ali čini se to niste shvatili. Vi morate riješiti problem vezan uz vašeg sina. Ja ne mogu ništa učiniti kada on utišava mikrofon.

Prijavila ju je ravnatelju

On svoje zadatke ne rješava jer ne obraća pažnju na nastavi te ne predaje domaću zadaću. Ponudila sam vam rješenje problema, a vi ste ga odbili. Morate preuzeti kontrolu u vlastitom domu i zaustaviti takvo njegovo ponašanje”, napisala je učiteljica.

Uvrijeđena mama ustvrdila je kako učiteljica “prosuđuje njenu roditeljsku sposobnost” te je naglasila da ju je prijavila ravnatelju, a on joj je javio kako će se pozabaviti s tim slučajem.

Ovu objavu komentiralo je više od 2.000 ljudi od kojih je velika većina stala na stranu učiteljice.

“Vaša je odgovornost pobrinuti se da vaš sin ne igra igrice tijekom nastave, da sudjeluje u nastavi i da radi svoj posao. Kako uopće očekujete da se njegova učiteljica pobrine da sve to radi kad ona nije u vašem domu?”, jedan je od komentara.

“Prebacujete svu odgovornost na učiteljicu i upirete prstom u nju umjesto da uperite prstom u sebe. Vaš sin ne prati nastavu jer mu dopuštate da radi što god želi. Imati dijete s posebnim potrebama nije lako, ali vi se morate pobrinuti da radi školske zadatke”, komentirao je jedan korisnik.