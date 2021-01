Korisnici Reddita savjetovali su joj da sinu ne otkrije što je pročitala, već da se pobrine da on uvidi koliko je voljen

Kad je riječ o roditeljstvu, ponekad može biti teško znati što je ispravno učiniti, a mame i tate mogu satima, danima, tjednima i godinama provesti u mukama zbog odluka koje su donijeli i zbog kojih žale.

Jedna mama (44) na Redditu tvrdi kako se našla u položaju zbog kojeg trenutno preispituje svoje roditeljske vještine, piše Mirror. Naime, ona je podijelila svoju dilemu i zatražila savjet o tome što bi dalje trebala učiniti.

Objasnila je da je njen sin tinejdžer još u listopadu od nje i svog oca zatražio dopuštenje da ode na psihološko savjetovanje. Nije im htio otkriti razlog za to, no osjećao je da je to nešto što mora napraviti.

“Razgovarali smo s njim te smo mu objasnili da ako ikad treba razgovarati o nečemu, da smo tu za njega, saslušat ćemo ga i voljeti bez obzira na sve”, napisala je.

‘Nisam smjela to pročitati’

Ipak, njihov petnaestogodišnji sin otišao je na savjetovanje. Nedavno je, tvrdi mama, prilikom čišćenja njegove sobe pronašla poruku koja joj je slomila srce. Nakon što ju je pročitala, nije znala što bi dalje napravila.

“U komodi pokraj njegovog kreveta pronašla sam poruku s naslovom ‘Kako se vidim’. Obično bez razloga ne kopam po stvarima svoje djece, ali ladice mog sina pune su smeća koje je prelijen baciti u kantu za smeće”.

“Razumijem da nisam smjela to pročitati i da sam trebala taj papir tamo ostaviti i ponašati se kao da ga nisam ni vidjela. No, pročitala sam što je napisao i srce mi se slomilo kad sam shvatila što misli o sebi. Imao je vrlo negativne stavove”.

“Napisao je kako se ne osjeća nevoljeno, bezvrijedno i kako stvara bol svima oko sebe. To me je natjeralo da se zapitam jesam li kao mama učinila dovoljno da se osjeća cijenjeno i voljeno kao osoba”, napisala je napomenuvši kako misli da je taj tekst napisao za savjetovanje jer se to od njega ponekad tražilo.

Mora uvidjeti koliko je voljen

“Rekla sam suprugu što sam pronašla i on misli da je najbolje da se samo pravimo da to nismo vidjeli jer je to privatna stvar između našeg sina i njegovog savjetnika te da se ne bi trebali miješati u to, osim ako se to od nas zatraži”.

“No, mislim da bi bila dobra ideja da razgovaramo s njim o tome, a možda bismo nas troje mogli sjesti i proći kroz to te mu pomoći da vidi da sve što je nabrojao nije istina”, napisala je mama.

Korisnici Reddita savjetovali su joj da sinu ne otkrije što je pročitala, već da se pobrine da on uvidi koliko je voljen.

“Nemojte mu reći da ste to pročitali. Umjesto toga recite mu koliko ga volite i pokažite mu to svaki dan”, glasio je jedan od komentara.