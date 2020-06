MAMA OTKRILA SUPER TRIK ZA OVAJ UČESTALI PROBLEM NA AUTU: Kako za tren odmagliti svjetla s dva jeftina sastojka?

‘Ovo je dobro znati, ja svaki put kupujem nove farove’, komentiraju oduševljeni korisnici

Svojega limenog ljubimca redovito lickate izvana i iznutra, ali jedan detalj vjerojatno zaboravljate, a to vam može znatno otežavati vožnju. Farovi se s vremenom zamagle, što narušava protok svjetla prema van. No, čak ni to ne treba biti problem. Jedna je žena pokazala kako ona čisti zamagljene farove uz pomoć dva jeftina sastojka koja već imate kod kuće.

Podijelila je zapanjujuće fotografije na kojima se vidi stanje prije i poslije čišćenja, a koristila je jednostavnu pastu, koju je napravila od paste za zube i praška za pecivo.

Ljudi se slažu da trik radi

“Svjetla na autu vratila sam u prvobitno stanje. Koristila sam smjesu zubne paste i praška za pecivo te sve dobro izribala”, napisala je Australka na Facebooku te niže u svojoj objavi objasnila postupak. Prvo je gustu smjesu zubne paste i praška za pecivo na svjetla nanijela papirnatim ručnikom te sve dobro utrljala prstima. Farovi su na kraju izgledali kao novi.

Nakon objave na društvenim mrežama, zainteresirala je pratitelje, osobito one koje muči isti problem. “Zaista izgledaju sjajno, moram to isprobati na svom Miniju, jedan je baš jako zamagljen. Mislim da ću isprobati odmah sutra”, napisala je jedna korisnica, a druga je rekla kako u njezinu servisu koriste istu smjesu i da joj svaki put ispoliraju svjetla do savršenstva.

Treća je, pak, dodala da je isprobala smjesu već nekoliko puta te da doista radi, ali da učinak, nažalost, nije dugotrajan. “Ovo je dobro znati, ja svaki put kupujem nove farove”, utvrdila je četvrta korisnica u komentaru.

Dobra i za uklanjanje manjih ogrebotina

Naime, nakon nekoga vremena svjetla na automobilu se zamagle, osobito ako su plastična. Takva su svjetla podložnija zamagljivanju od staklenih. O učinkovitosti ove smjese često se raspravlja na društvenim mrežama.

Tako su u australskoj grupi “Mums Who Clean” raspravljali o prednostima ove paste. Korisnici su, iz iskustva, rekli da je učinkovita i za uklanjanje manjih ogrebotina na vratima automobila, koje obično zarade na parkingu.

Mame iz te grupe savjetuju da se smjesa u svjetla utrlja mekom krpom, ali kružnim pokretima te da ju je na kraju dovoljno samo isprati, prenosi Mirror.