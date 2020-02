MAMA OBJAVILA POTRESAN VIDEO SINA (9) KOJEGA SU SVAKI DAN MALTRETIRALI: ‘Pogledajte ovo. Više ne mogu šutjeti’

Devetogodišnji Quade rođen je s ahondroplazijom koja za posljedicu ima patuljasti rast i već dugo je na meti nasilnika

Mama iz Australije Yarraka Bayles podijelila je na Facebooku video svog sina Quadea nakon što ga je uplakanog i histeričnog pokupila iz škole, rekavši kako svoju svakodnevnu borbu drži privatnom, no to više nije u stanju, piše Mirror.

Uznemirena i nemoćna majka rekla je kako “ne zna što drugo učiniti” nakon što je podijelila videozapis svog traumatiziranog sina kojega u školi svakodnevno maltretiraju. Zamolila je ostale roditelje da svoju djecu educiraju o tome koje sve posljedice može imati vršnjačlp nasilje.

Quaden je rođen s ahondroplazijom koja za posljedicu ima patuljasti rast i već dugo je na meti nasilnika na igralištima te predmet užasnih komentara na internetu.

Potresni video prikazuje Quadena kako, između ostalog, govori i “koji je uopće smisao svega” te “sada samo želim umrijeti”.

‘Educirajte svoju djecu’

“Upravo sam pokupila svog sina iz škole, bila sam svjedokom još jedne epizode maltretiranja, nazvala sam ravnatelja i želim da ljudi znaju – roditelji, odgajatelji, učitelji – ovo su posljedice koje ima nasilje”, kazala je Yarraka te je zamolila sve da educiraju svoje obitelji i djecu.

“Ovo su posljedice maltretiranja devetogodišnjeg djeteta koje samo želi ići u školu, educirati se i zabaviti se, pa možete li molim vas educirati svoju djecu, obitelj i prijatelje”, rekla je.

“Želim da ljudi znaju koliko nas to boli kao obitelj. Želim da ljudi odgajaju svoju djecu”, kazala je dok se njezin sin povlačio za vrat.

Quade je ukopao svoju glavu u autosjedalicu, a Yarraka je rekla kako ovaj dio svog života obično drži za sebe, no to više ne može raditi te je otkrila kako je nasilje dovelo njezinog sina do pokušaja samoubojstva.

‘Bitka kojoj nema kraja’

Rekla je kako vodi bitku kojoj nema kraja te je priznala kako se osjeća da je kao roditelj podbacila.

“Ovako nam je svaki je*eni dan i dosta nam je toga. Vaše dijete moglo bi biti nasilnik koji gura neko dijete preko ruba i, ne daj Bože, da izgubimo neko dijete zbog samoubojstva”.

“Prije sam svom sinu govorila ‘samo to ignoriraj’. Pa, ignoriranje ne rješava problem. Kako ćete riješiti problem ako ste ga odlučili ignorirati? Treba ga odmah riješiti i upravo to sada radim”.

Video je objavljen s naslovom “Ovo su ozbiljne posljedice zlostavljanja! Zaista ne znam što bih više napravila”, a komentiralo ga je više od 70.000 ljudi.

“Ah, ovo je tako drag dečko i zaista je nepravedno to što mu se događa. Molim vas, idite ravno do ravnatelja. Vi ste najbolja mama ikad. Recite mu da je vaš sin hrabar mali čovjek i svi ga volimo”, “O, srce će mi puknuti. Ovo me toliko ljuti i uzrujava – te roditelje treba odvući u školu, a njihovoj djeci pod hitno treba sve objasniti i promijeniti im ponašanje. Nulta tolerancija. Veliki zagrljaji i molitve”, samo su neki od komentara.