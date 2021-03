MAMA NA UDARU JER JE OTVORENO PRIZNALA DA PUŠI MARIHUANU: ‘Trava mi je nevjerojatno pomogla, postala sam bolji roditelj’

Za mladom mamom se okreću mnoge glave, ali ne zbog izgleda, nego poruka koje nosi na majici

Caitlin Fladager iz kanadskog Vancouvera ostala je trudna sa svojom srednjoškolskom ljubavi kad je imala svega 18 godina, a danas ova 27 –godišnjakinja sa suprugom Noahom ima dvoje djece, Adrianu i Jacka. Gdje god se pojavi, ova mlada mama izaziva mnogo negodovanja, ali ne zbog godina ili izgleda nego poruka koju nosi na majici – već dulje vrijeme glasno podržava rekreativno pušenje marihuane.

Prošle godine, prisjetila se kada je prvi put izašla s djecom, noseći majicu „Prvo zapalim travu, a onda obavljam stvari“.

„Bila sam u trgovini, okružena majicama s porukama poiput „Ja sam vinska mama“, i „Ništa ne počinjem raditi dok je moja čaša vina nije prazna“, ali je moj pulover najviše privlačio pozornost, vjerojatno jer sam bila s djecom“, kaže, te dodaje kako ju je jedna blagajnica čak i pitala „misli li da je sigurno napušavati dok sam s djecom“.

‘Nevjerojatno mi je pomogla’

Ističe da ju je to šokiralo na više razina. Prije svega, zašto ljudi pušenje trave povezuju isključivo s napušavanjem do razine da je osoba nesposobna išta raditi. „Kad zapalim dok su djeca budna, što nije često, ali se događa, pušim kako bih se smirila. Ne da se napušim ili ležim na kauču cijeli dan. Marihuana ima i druge blagodati, ne samo one koje gledate na filmova“, poručuje mlada majka iz Kanade u kojoj je rekreativno konzumiranje legalizirano.

Dodaje i kako je zbog marihuane bolja majka.

„Nevjerojatno mi je pomogla da budem strpljivija mama, pomogla mi je dobiti kile koje sam trebala i pomogla mi je, kao osobi koja pati od nesanice, da se dobijem toliko potreban san“, pojašnjava.

Nitko ni ne trepne kad se mame hvale vinom

No još ju više smeta, pa čak i ljuti svojevrsno licemjerje – mame koje se hvale kako piju vino savršeno su društveno prihvatljive. „Kad nosim majicu „vinska mama“, druge majke mi daju pet, smiju se i hvale majicu. Ali kada nosim ovu, potpuno druga priča“, kaže.

No usprkos brojnim negativnim reakcijama, Caitlin se nastavlja boriti kako bi podigla svijest da zapaliti joint nije ništa drugačije nego popiti čašu vina, štoviše, kako marihuana može pomoći mnogim majkama da budu bolji roditelji.

‘Joint je moja čaša vina’

„Da, imam dvoje djece. Da, pušim travu. Smiješno je koliko ljudi negoduje zbog toga, a nitko ne trepne dvaput kad mama kaže da pije ‘sok za mame’ odnosno vino nakon što djeca odu spavati“, poručila je na svom instagramu, ponavljajući kako se mora o tome više govoriti.

„Marihuana mi je puno pomogla, osobito da budem bolji roditelj. Strpljenje mi nikad nije bila jača strana. Trava me čini boljom mamom, jer se bolje naspavam nakon što zapalim i ustajem odmorna i bistrijeg uma“, objašnjava i zaključuje: „U redu je zapaliti nakon što djeca odu spavati, U redu je pušiti ako vam pomaže s tjeskobom i anksioznošću. Meni je puno bolje otkako sam počela pušiti.”

“U redu je pušiti ako vam pomaže smanjiti lijekove. Ja sam potpuno prestala s antidepresivima. U redu je zapaliti umjesto da pijete. Iskreno, imala sam problem s pijenjem, i moje ponašanje je išlo u skladu s time. Trava mi je pomogla da prestanem toliko piti, a i puno više volim travu od pića.

Joint je moja čaša vina, moja limenka piva. To je moje vrijeme za opuštanje“.