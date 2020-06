MAMA NA RUBU BANKROTA RAZMIŠLJA O PRODAJI SEKSI VIDEA: ‘Je li etično naplaćivati golotinju nakon pandemije?’

Očajna majka postavila je neuobičajeno pitanje na roditeljskom forumu i pokrenula veliku raspravu. Žena s nekad uspješnom karijerom webcam modela ima moralnu dvojbu – vratiti se tomu poslu ili ne nakon pandemije koronavirusa, koja joj je drastično smanjila broj radnih sati i, posljedično, zaradu.

Anonimna majka, koja sebe opisuje kao “radikalnu feministkinju” kaže da se u prošlosti okrenula webcam modelingu nakon što se našla u financijskim problemima, uslijed kojih nije bila u stanju plaćati režije.

Pišući na roditeljskom forumu Mumsnet, navela je svoju dvojbu – hoće li iznevjeriti sve žene ako se vrati pružanju usluga “odvratnim” muškarcima koji sline nad njezinim snimkama. Ona je u dvadesetim godinama i ima predškolsko dijete, piše The Sun.

INFLUENCERICA JE ZBOG KORONE OSTALA BEZ PRIHODA: ‘Što drugo da radim? Snimanje seksi fotki mi je jedini talent!’

Desperate mum asks if it’s ‘unethical’ for her to return to webcam modelling after having her hours cut during Covid-19 https://t.co/Ul20qKpb6E

“Dok sam to radila, osjećala sam se stvarno neugodno i tjeskobno. To mi je zgadilo muški rod. Gledajući kako se napaljuju na moje golišave snimke, osjećala bih se prazno nakon nekog vremena. Radikalna sam feministkinja i ne vjerujem da stvari trebaju biti takve, ali broj radnih sati smanjio mi se zbog pandemije i očajnički mi je potreban novac”, objasnila je.

Ova forumašica tvrdi da nikad u životu nije zarađivala više nego kada je prodavala svoje erotične snimke na internetu. “Na svojemu sadašnjem poslu zarađujem manje od devet funti po satu, a kao webcam model znala sam natući stotine u samo jednom danu, plus što su mi fanovi znali slati i skupocjene poklone”, otkrila je mlada mama.

Ako se vrati staroj karijeri, priznaje da će se osjećati kao “go*no” i kao da izdaje sve žene udovoljavajući niskim strastima muškaraca, koje općenito smatra “odvratnim stvorenjima”. S druge strane, hitno joj je potreban novac za sebe i dijete, stoga je pitala ostale forumaše je li nemoralno iz perspektive feminizma da pristane ponovno biti dijelom toga svijeta.

LJEPOTICA KOJA SE SKIDA ZA NOVAC OTKRILA BIZARNE ZAHTJEVE FANOVA: ‘Bila sam u šoku kad me to tražio…’

Mother who claims to be a 'radical feminist' asks if it's 'unethical' to return to webcam modelling after having her hours cut at workhttps://t.co/PpVPomtj6s

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 30, 2020