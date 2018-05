Rađanje trojki samo po sebi i nije toliko neobično, ali kada su one jednojajčane to je prava rijetkost, takoreći čudo prirode jer se dogodi u jednoj od 200 milijuna trudnoća. Upravo to se prekrasno čudo dogodilo 31-godišnjoj Miri Drmić, sretnoj mami preslatkih trojki, djevojčica Nives, Brune i Leonarde. Ispričala nam je svoje iskustvo

Priča je počela ovako: muž, ja i dvogodišnja kćerkica bili smo kod ginekologa na pregledu. Osjećala sam se sasvim normalno i zapravo sam očekivala kako će reći “gospođo čestitam, trudni ste i sve je u redu”, no umjesto toga kao u magli sam čula “gospođo, vidim tri ploda”. Tri ploda? Kako tri? Bila sam u šoku i nevjerici, u sebi sam bila spremna na još jedno dijete, nikako tri odjednom. Ovako opisuje trenutak kada je saznala da nosi trojke 31-godišnja Mira Drmić, mama sada 4-godišnjih djevojčica, jednojajčanih trojki, Nives, Brune i Leonarde, glavnih protagonistica kampanje Radenske, “Naša tri srca za vaša tri srca” kojoj je cilj pronaći roditelje trojki i pokloniti im kolica.

Milijun misli, pitanja i sumnji

“Kada sam čula vijest od doktora, kroz glavu mi je prošlo milijun misli, pitanja i sumnji. Najprije nisam vjerovala da je to uopće moguće, a kada sam shvatila da jest i da se dogodilo meni, uslijedila su nova preispitivanja; hoće li sve biti u redu, hoćemo li bebe i ja biti dobro, kako ćemo uopće sve to moći”, govori Josipa i opisuje kako je danima bila izbezumljena. Emocije su se mijenjale iz trenutka u trenutak, strah, očaj, sreća, zabrinutost. U počecima nigdje nisam htjela izlaziti, bojala sam se uopće govoriti o tome da nosim trojke… “Kada smo našim najbližima priopćili vijest, nitko nam nije vjerovao, mislili su da se šalimo”, kaže Mira i dodaje da je najgore bilo od pregleda do pregleda iščekivati hoće li sve biti u redu.

Nema sretnijih roditelja

“Pri jednom pregledu doktorica mi je rekla: ‘gospođo, pa vi ste dobili na lotu, bit ćete najbogatija i najsretnija žena koju znam’. Blijedo sam je gledala, nisam razumjela što govori, ali tek mi je sad jasno. Tu ljubav i iskrenost koju one nama daju, to je nešto neopisivo. Nema sretnijih roditelja od nas“, naglašava Mira dok Nives, Bruna i Leonarda veselo trčkaraju oko nje. Njih tri su strašno povezane i nemoguće je da išta rade jedna bez druge, da jedna nekamo ide, a ostale dvije ne. Nekad se vole, nekad se svađaju kao i druga djeca, a uglavnom je to oko igračaka, iako se, kaže mama Mira, trude da imaju sve isto.

“Sada je s njima super jer su već dosta samostalne, no da bi sve funkcioniralo kako treba, vrlo je važna organizacija. Curice traže svoje i ni muž ni ja nemamo baš pravo na umor”, ističe Mira i opisuje kako su izgledale pripreme za dolazak trojki.

Najgori petak u životu

“Kako sam saznala da nosim trojke kada sam bila trudna već dva i pol mjeseca, nisam imala mnogo vremena za organizaciju. Zadnje tromjesečje sam provela u bolnici gdje mi je osoblje KBC-a Osijek pružilo veliku pomoć, a, kako nismo znali spol, većinu stvari nabavili smo tek kad su se curice rodile”, priča Mira. Nives, Bruna i Leonarda rođene su carskim rezom i porod je, kaže, bio savršen, no oporavak i nije bio tako lagan. Jedan trenutak u bolnici nikada neće zaboraviti.

“Bio je to petak, ja na odjelu carskog reza, a one na odjelu intenzivne njege na pedijatriji. Odjednom su me pozvali da hitno dođem na pedijatriju. Noge su mi se odsjekle, srce počelo kucati kao ludo, pomislila sam da sigurno nešto nije u redu. Tih pet minuta, koliko mi je trebalo da dođem do pedijatrije, bilo je sigurno najduljih pet minuta u mom životu. Milijun misli mi je tada prošlo kroz glavu, milijun strahova da s mojim lavicama nešto nije u redu”, prisjeća se Mira i dodaje kako ju je na pedijatriji dočekala vijest da su curice “najzdravija djeca na odjelu te da mogu bezbrižno kući”.

Najemocionalniji trenutak

Bio je na porodu, kada su, opisuje Mira, izvadili prve dvije djevojčice i kada su čekali treću bebu jer nisu znali spol te kada je doktorica viknula I TREĆE JE CURICA. I sve su imale Apgar 10/10… Maštala sam da sve tri budu curice, a doktori su me uvjeravali da su različitog spola….

Kao da me cijeli život pripremao za njih tri

Prvi mjeseci su tekli veoma mirno jer smo uspjeli, kaže Mira, još u bolnici uvesti redovan ritam spavanja i hranjenja. Bilo je dosta teško sve uskladiti, potrebno je mnogo odricanja i strpljenja. “Kad sad pogledam unazad, čini mi se kao da me život cijelo vrijeme pripremao za njih tri. Red i disciplina izuzetno su važni ako želiš da sve funkcionira kako treba s trojkama“, napominje i savjetuje mamama da se, kad ostanu trudne, što manje brinu i što više uživaju u svakom trenutku.

Naša tri srca za vaša tri srca

Da svaki početak ne mora biti težak, pogotovo kada su u pitanju tri srca – pobrinula se Radenska, inicijator nacionalnog projekta “Naša tri srca za vaša tri srca!” kojim se namjerava svim roditeljima trojki u 2018. godini pomoći u novim izazovima roditeljstva i ekonomski olakšati trostruki početak prijeko potrebnim darom – posebno dizajniranim dječjim kolicima za trojke Peg Perego Triplette Elite, uz komplet autosjedalica Primo Viaggio SL Luxe. Više o projektu na www.trojceki.hr.

Sadržaj donosimo u suradnji s Radenskom.