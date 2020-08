MALENI HEROJ (5) SVOJOJ MAMI SPASIO ŽIVOT UZ POMOĆ – IGRAČKE: ‘Nevjerojatno je čega se ovaj dječak sjetio’

Brzo razmišljanje hrabroga petogodišnjaka pomoglo je spasiti život njegove majke. Ovaj maleni heroj dospio je u sve svjetske medije nakon što je njegova mama pala u dijabetičku komu, a on nazvao Hitnu pomoć. I sve to zahvaljujući – svojoj igrački.

Josh Chapman iz Telforda u Velikoj Britaniji igrao se sa svojim mlađim bratom Harryjem 28. srpnja, kada je njihova majka Caroline iznenada izgubila svijest. Usprkos činjenici da nikad prije toga nije upotrebljavao telefon, dječak je uspio nazvati 112 za pomoć nakon što je uočio broj na vratima svojih minijaturnih kola Hitne pomoći.

five-year-old boy helped save his mother's life after she became unconscious – by dialing the phone number printed on the side of his toy ambulance.https://t.co/tUZN0UFhYU

"I like fire engines and police cars – but the ambulance is my favourite." – Josh Chapman

