Ona ne nosi grudnjak već nekoliko mjeseci, poput većine žena, u intimi svoga doma, ali zbog toga je često na meti ružnih komentara

Majka četvero djece otkrila je da odbija nositi grudnjak dok se snima kod kuće unatoč tomu što je internetski trolovi nazivaju “dro*astom”. Njoj se taj epitet sviđa jer smatra da zvuči divlje i promiskuitetno.

Mel Watts redovito dijeli detalje iz svoga obiteljskog života na društvenim mrežama, a dokumentiranje svoje svakodnevice dodatno je intenzivirala tijekom pandemije. Ona ne nosi grudnjak već nekoliko mjeseci, poput većine žena, u intimi svoga doma, ali zbog toga je često na meti ružnih komentara.

Jedan je objavila javno

“Zašto žene više ne nose grudnjak? Mislim, znam da vam je ugodno kod kuće, ali ako ćete se snimati za objavu na društvenim mrežama, stavite prokleti grudnjak! Zanimljivo je da ti nisi nosila grudnjak ni ispod lagane haljine, što mi se čini ‘jeftino’. Bez brige, već sam te otpratio”, poručio joj je jedan bivši pratitelj, a Mel je njegov komentar javno objavila.

NJEZINE 6 KG TEŠKE GRUDI PRIVLAČE SAMO LJIGAVCE: ‘Neznanac me zgrabio za dojku i počeo zviždati… Ljudi, pomozite!’

Ona je objavu podijelila na Instagramu dodajući kako bi je takav komentar u nekom trenutku života i pogodio, ali da će ga sada jednostavno – ignorirati, prenosi The Sun.

‘Dro*asto’ joj laska

“Ovo bi me možda uvrijedilo još 2010. godine, kao i tada kada su mi rekli da ne mogu nositi haljinu bez grudnjaka jer bi moglo ostaviti pogrešan dojam. Ali 2021. ja sam svoje grudi pustila na slobodu i ako me pokušate uvrijediti, onda me barem nazovite domaćicom, a ne ku*vom. Na to ću se više uvrijediti. ‘Dro*asto’ zvuči promiskuitetno, avanturistički i divlje – sve stvari koje trenutno nisam”, poručila je Mel sarkastično.

Njezina prkosna objava prikupila je tisuće lajkova i ljudi su uglavnom podržali njezinu odluku. Velika većina imala je same pohvale za njezinu reakciju: “Izgledaš nevjerojatno! Ne znam o čemu ovaj govori”, “Neka zadrži primjedbe za sebe. Što ćeš ti nositi ili ne, ovisi samo o tebi.”