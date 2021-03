Majka je otvoreno progovorila o odnosu s najstarijom kćeri i izrazila nadu da će se promijeniti kada odraste jer ne voli njenu osobnost

Mnogi roditelji imaju omiljeno dijete, no to ne žele priznati. Jedna je mama otkrila da ne može izabrati svoje najdraže dijete od njih troje, no zna koje joj je najmanje drago.

Priznala je da ne voli svoju najstariju kćer “95 posto vremena” i da “ne može podnijeti biti u njezinoj blizini”. Iako joj sin i mlađa kći s vremena na vrijeme priređuju spektakle i imaju svoje mane, njih obožava i voli provoditi vrijeme s njima.

“Nemojte misliti da to što mi se Lilly ne sviđa znači da ju ne volim jer to nije slučaj. Volim ju. Ona je moje dijete i mogla bi napraviti bilo što, i dalje bih ju voljela. Samo mi se ne sviđa njena osobnost i tu je razlika”, objasnila je za Kidspot.

“Takva je kakva je i ponaša se na način koji se meni ne sviđa. Smrknuta je, sebična, razmažena i stalno stvara dramu. Radi to u školi, doma, na treningu i odbija priznati svoje mane ili raditi na njima ili slušati zašto je nekoga uzrujala”, dodala je majka.

Suprug preuzeo odgoj djevojčice

Unatoč svom ponašanju devetogodišnja Lilly ima puno prijatelja te se dobro slaže s bratom i sestrom. No, kada joj majka pokuša objasniti njezine postupke, djevojčica se naljuti pa ju majka izbjegava pod svaku cijenu.

Zbog svega ovoga njezin je suprug preuzeo vodstvo kod odgoja Lilly. Vodi je na sportske događaje, zabave, pomaže s domaćom zadaćom i svime drugim, dok je majka po strani.

Svoje osjećaje nije dijelila s puno ljudi iz očitih razloga. Iako joj je suprug savjetovao da pokuša sve sagledati tako da joj se ne sviđa ponašanje, a ne osoba, odnosno Lilly, za nju je ponašanje sastavni dio njezine osobnosti. “Sada to prema njoj osjećam 95 posto vremena, čak i kada se ne ponaša razmaženo”, objasnila je.

Prije nego što je pribjegla izbjegavanju kćeri, pokušala je sa suprotnom metodom – provoditi slobodno vrijeme s njom u nadi da će vidjeti želju za iskupljenjem ili što uzrokuje njeno ponašanje. Nažalost, to nije upalilo te sada živi u nadi da će se Lilly promijeniti kako odrasta.