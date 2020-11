Suzana je najnoviju objavu posvetila učiteljici hrvatskog jezika koja bi mogla mnogima poslužiti kao primjer

Suzana Rešetar, majka autističnog dječaka i glasnogovornica udruge Sjena, pokrenula je blog Ispod Kišobrana kako bi “podignula svijest i prihvaćanje o poremećajima iz autističnog spektra, načinu života u njemu i svemu onome što takav atipičan način života nosi”.

Vodi se motom “bez dosadne patetike i lažne estetike”, a zvijezda vodilja joj je sin Ivano.

U posljednjoj objavi dotaknula se sinove profesorice hrvatskog jezika koja predstavlja svijetlu točku u njihovim životima. Naime, učiteljica Andrea Ivanu svakoga mjeseca napiše motivacijsku poruku na njemu prilagođen način.

“Onaj tko nema dijete s teškoćama u razvoju ili bilo kojom teškoćom u Hrvatskoj, nije svjestan koliko je sretan.

Nema poooojma koliko problema – nema.

Bez pretjerivanja, potvrdit će ovo svaki normalan atipičan roditelj.

Onoga čega se grozim u našem životu, između ostalog, riječi su: ne može, ne možemo, ne ide, ne daju, nemamo, joj znate mama, ajme šta će drugi reći, kriv je sustav (kao da nitko od nas nije jedinka istoga) i sve ostale balkanske preseranduse koje označavaju “ne želimo” i “nećemo”.

Njezine materijale i poruke Ivanu počela sam spremati u debeli fascikl.

Čisto da nekoga, kada se ispriječi na našem putu i kaže sve one riječi u negaciji odozgo – nalupam po tikvi. Da mu iščupam jezik i svežem ga na mašnu”, napisala je Suzana.

Motiviranost i empatija

“Andrea je profesorica iz hrvatskog jezika.

Onog s čime Ivano ima najviše teškoća.

Onog s čime se, uz ostala sr*nja, najviše hrvamo.

Svaki mjesec, kada ga odrade, ona je odlučila svome učeniku s autizmom napisati motivacijsku poruku na njemu prilagođen način. Koji on može razumjeti.

Zato jer sam ja rekla da je Ivano dijete niske razine samopouzdanja i da je itekako svjestan svojih teškoća.

Zato što je on ko mali crvić kod nje.

Sretno i zadovoljno je dijete u toj školi.

Zato što ga podržava. Motivira. Stvara povjerenje. Vodi ga i hrabri.

Za lektiru, odlučila ga je nagraditi zlatnom medaljom. Bog zna da on pojma nema što znači pojam “lektira”.

Prijaviti će ga na Lidrano.

Zašto, blage veze nemam, al zna ona.

Ona vjeruje u njega.

U njegove sposobnosti.

U njega.

Ne može se, ha? Ne može?”, dodala je dirnuta majka.

U komentarima su se nizale pohvale na motiviranost i empatiju Ivanove učiteljice koja mu svakim pismom podiže samopouzdanje.

“Zasuziše mi oči. Svaka čast. To dijete raste u sebi. Svaka čast. Ta učiteljica raste. U sebi, u učeniku, u tim roditeljima. Nadam se i šire. Onaj tko nema kontakt s posebnom djecom, ni ne zna koliko privatno i/ili poslovno truda treba uložiti u rad. U emocije. U sebe. U to dijete. U sve oko djeteta. Baš jedna divna, predivna priča”, napisala je jedna komentatorica.

“Da ima više takvih učitelja i učiteljica, gdje bi nam bio kraj. Hvala teti učiteljici koja će sigurno odgojiti mnogo odličnih učenika i prije svega odličnih ljudi”, “Kakva inspiracija! Kamo sreće da i mi jednog dana naletimo na takvu učiteljicu. U cijeloj toj borbi ovo je nešto sto zaista zagrije srce i dušu, kako djetetu tako i roditelju”, pisale su druge ganute mame.