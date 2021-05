‘MAHNI U KAMERU, IDEŠ UŽIVO’: Stariji ljigavac se nabacivao 18-godišnjakinji – dok ga nije šokirala izjavom. Video je s razlogom viralan

Tinejdžerica je nasrtljivcu u više navrata dala do znanja da ne želi uopće komunicirati s njim

Video 18-godišnje učenice kojeg je ona podijelila na svom TikToku postao je viralan. Naime, na njemu se vidi kako joj se udvara stariji muškarac u dvorištu jednog hotela. On je bio vrlo uporan, mada mu je ona jasno dala do znanja da uopće nije zainteresirana za njega.

U komentarima joj se javilo mnoštvo žena koje su rekle kako one savršeno dobro znaju kako se ona osjećala za vrijeme nemilog događaja, a neke su istaknule kako se s uletima takvih ljigavaca svakodnevno susreću, piše Bored Panda.

Učenica je sasvim slučajno imala prijenos uživo, pa je cijelo to odvratno upucavanje ovjekovječeno u dva videa koji su ubrzo postali viralni. Na njima se jasno vidi kako se učenica prestrašila te da uopće nije željela komunicirati s nasrtljivcem koji ju je pokušao zapričati.

Prijavila ga je recepcioneru

Njen video je u vrlo kratkom roku pogledalo više od 12 milijuna ljudi. U nekoliko videa koje je kasnije objavila pojasnila je da se on doimao puno starijim od nje. Procijenila je da je on u 30-ima. Što znači da je trebao odustati, a ne ponašati se tako nasrtljivo prema nekome tko je sasvim očito želio da ga se pusti na miru.

“Prišao mi je neki čovjek i sjeo pored mene za stol bez da me je i pitao je li to meni ok i počeo je pričati. Pitao me je kako se zovem, a ja sam izmislila lažno ime. Melissa. Dok je baljezgao gluposti, srce mi je od straha počelo ubrzano kucati. Rekla sam mu da imam prijenos uživo i tek onda je prestao, a pomogao mi je i prijatelj koji se pojavio na balkonu”, ispričala je.

Srećom, sve se dobro završilo. Studentica je nepoznatog muškarca prijavila recepcioneru u hotelu koji je rekao da će razgovarati s njim o njegovom ponašanju.