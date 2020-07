MAGLE VAM SE NAOČALE DOK NOSITE MASKU? Ovo je glavna preporuka stručnjaka + trikovi kreativnih genijalaca

U ponedjeljak je na snagu stupila odluka Nacionalnoga stožera da je nošenje zaštitnih maski obvezno u javnom prijevozu, trgovinama i svim zatvorenim prostorima. Iako većina građana poštuje najnoviju mjeru, nije lako onima koji nose dioptrijske naočale jer se one gotovo cijelo vrijeme magle.

Dobra je vijest da se to može spriječiti uz pomoć ovih nekoliko jednostavnih trikova. Nacionalni centar za biotehnološke informacije iz SAD-a preporučuje da dioptrijske naočale prije nošenja operete sapunom i ostavite ih da se osuše na zraku.

