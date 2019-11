MAESTRALNI TRIKOVI KOJI ODUZIMAJU DAH: ‘Masters of Dirt Total Freestyle’ spektakl u centru Zagreba

Glavna zvijezda ‘Masters of Dirt’ spektakla u Areni Zagreb bit će megapopularni FMX šampion Kai Haase koji je prvi u svijetu izveo FMX flat-drop backflip

Zvijezde freestyle motocross vratolomija zauzele su danas plato ispred muzeja Mimara na velikoj skakaonici kako bi brojnim Zagrepčanima pokazale što ih očekuje na adrenalinskom spektaklu koji stiže u Arenu Zagreb 28. prosinca ove godine.

Vratolomije koje prkose svim zakonima fizike, nevjerojatni skokovi i flipovi na motociklu i quadu, u izvedbi virtuoza, pravih ovisnika o adrenalinu oduševile su okupljene, osobito mlađe Zagrepčane koji su tom prilikom mogli i upoznati neke od freestyle šampiona.

Ludi trikovi koji oduzimaju dah bili su tek djelić vrhunskog repertoara kojeg ovi majstori pripremaju za prosinac, a tu svakako treba spomenuti skokove do čak 14 metara u visinu na poligonu dugačkom 24 metara uz miris spaljenih guma, vrhunsku pirotehniku i glazbenu podlogu službenog Masters of Dirt DJ-a Mosakena te “Fuel Girls” plesačice iz Velike Britanije.

Najpoznatiji svjetski freestyleri u Zagrebu

Glavna zvijezda “Masters of Dirt” spektakla u Areni Zagreb bit će megapopularni FMX šampion Kai Haase koji je prvi u svijetu izveo FMX flat-drop backflip sa svojim motociklom na zemlji i to s rampe visoke nevjerojatnih 10 metara.

Uz njega, tu je i Aleš Rozman koji će izvesti backflip na quadu te ultimativna zvijezda freestyle planinskog bicikliranja Adolf Silva koji će oduševiti zagrebačku publiku triple backflipom na svom MTB-u. Najpoznatiji svjetski freestyleri u Zagreb dolaze u sklopu turneje “Masters of Dirt Total Freestyle Tour 2019”.

“Masters of Dirt je više od motocross showa. To je uistinu pravi spektakl adrenalina, nevjerojatnih vještina i izvedbi na granici (ne)mogućega. Veseli nas sve što smo danas imali priliku Zagrepčane uvesti u tu posebnu dimenziju motocrossa, koja će u svom punom sjaju i ‘ludilu’ zasjati u prosincu.

Nove vratolomije

Svake godine uvodimo nove vratolomije i iskušavamo nove granice izdržljivosti te pozivamo sve građane da kupe ulaznice dok ih još ima. Uostalom, ako ste mislili da ste već vidjeli sve… pokazat ćemo vam koliko ste u krivu”, rekao je Aleš Rozman.

Ulaznice se mogu kupiti na Eventim.hr i to po cijeni od 220 do 420 kuna za odrasle osobe te od 110 kuna do 300 kuna za djecu od 6 do 12 godina. Djeca mlađa od 6 godina imaju besplatan ulaz uz uvjet da ne zauzimaju dodatnu stolicu. Dostupne su i posebne VIP i Diamond Experience ulaznice, a moguće je ostvariti i grupne popuste.

Sve novosti o “Masters of Dirt Total Freestyle” spektaklu možete pratiti na službenoj web stranici mastersofdirt.com.