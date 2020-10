MAĆEHA ZGROZILA DRUŠTVENE MREŽE BEZOSJEĆAJNIM ZAHTJEVOM: ‘Zamisli da imaš ovako malo srce’

Jednu ženu iz Floride stotine ljudi na društvenim mrežama nazivaju ‘bezosjećajnim čudovištem’ nakon što je zatražila jednu uslugu u Facebook grupi Photoshop Fairy Connection.

Natalie, njen suprug, njihovo dvoje biološke djece i mužev sin iz prethodne veze nedavno su pozirali za obiteljsku fotografiju, no ona je htjela jednu samo sa “svojim sinovima”, odnosno bez posinka.

“Može li itko ukloniti dijete u sredini”, pitala je u spomenutoj grupi i ponudila 10 dolara osobi koja bi to učinila. Članovima grupe nije se svidio njen zahtjev pa su mnogi reagirali s tužnim i ljutitim emotikonima.

The lump in my throat after seeing this will never go away :( pic.twitter.com/cPiOLn5STV

— WadeCross (@WadeCrosss) October 9, 2020