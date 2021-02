MA GDJE NAM SE TO KRIJU NAJOBDARENIJI FRAJERI? Evo vam karta svijeta pa proučite. Da, složili su je po veličini penisa!

Prema većini istraživanja, prosječna duljina penisa iznosi 9,1 u opuštenom izdanju, odnosno 13,1 centimetar u erekciji. Ipak, istraživanje londonske klinike za muško spolno zdravlje International Andrology Clinic dalo je nešto drugačije rezultate pa kaže da je prosječna duljina penisa u erekciji čak 16,1 centimetar.

Pa, kako su muškarci tako iznenada dobili puna tri centimetra? Razlog bi u ovoj studiji moglo biti i hvalisanje, s obzirom na to da je klinika od tisuću muških ispitanika tražila da sami upišu koliko im je penis dug, što je moglo dovesti do dodavanja nekoliko dodatnih centimetara.

Nesigurni muškarci više ne trebaju čekati da vide kako stoje u usporedbi sa svojim “suparnicima” kada je riječ o veličini njihova spolovila. Naime, objavljen je interaktivni zemljovid koji uspoređuje veličinu penisa u erekciji diljem svijeta.

