LUKSUZNI HOTELI PALI NA ISPITU: TV ekipa provjerila čistoću soba tijekom pandemije; rezultati su zabrinjavajući

Rezultati istraživanja ne bi nam predstavljali preveliki problem 2019. ili 2018., ali sada u jeku pandemije itekako su zabrinjavajući

Pandemija koronavirusa naučila nas je važnosti higijene i čistoće, ne samo zbog našeg zdravlja, već i zbog zdravlja svih ostalih.

Hoteli bi, primjerice, zbog pandemije trebali obraćati više pozornosti na čišćenje budući da njihovo poslovanje, ali i životi ljudi ovise o tome.

Nažalost, stvarnost je daleko od toga. Naime, ekipa televizijske emisije ‘Inside Edition’ testirala je higijenu u nekoliko boljih njujorških hotela i došla do šokantnih rezultata.

Luksuzni hoteli i higijena

Boravili su u sobama hotela Hyatt Place, Hampton Inn i Trump International. Na plahtama, jastučnicama i ručnicima nasprejali su logo koji je vidljiv jedino pod UV svjetlošću. Uz to su gelom premazali stolove, televizore, daljinske upravljače, termostate i druge površine koje gosti često dodiruju kako bi provjerili hoće li netko to pobrisati do idućeg dana.

Pogađate što se dogodilo? Ekipa je idući dan provjerila rezultate čišćenja i itekako su se razočarali, posebno zato što se radi o luksuznim hotelima, u kojima su noćenja poprilično skupa.

Primjerice, u Hyatt Placeu nisu promijenili posteljinu ni jastučnicu. Iako je stol očišćen i zamijenjeni su ručnici, daljinski upravljač je ostao ‘kontaminiran’.

Sličnu su situaciju zatekli u Hampton Innu. Ni tamo posteljina nije bila promijenjena, a daljinski i termostat nisu prebrisani.

U Trump Internationalu promijenili su posteljinu i ručnike, no ne i jastučnicu.

Televizijska ekipa se s rezultatima obratila hotelima. Hyatt Place i Hampton Inn izrazili su zabrinutost, dok je Trump International Hotel optužio autore priloga da su sve lažirali.