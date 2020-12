LOVAC SLUČAJNO OTKRIO – MORSKOG ZMAJA! Kakav je ovo stvor? Ima ogromne zube i oči; Nagađa se kako je dospio – na plažu

Na plaži u Dorsetu u Engleskoj otkriven je dva metra dugačak fosil nove vrste pretpovijesnog “morskog zmaja”. Amaterski lovac na fosile dr. Steve Etches pronašao je fosil ihtiosaura zakopan u vapnenac. Nova vrsta stvorenja nazvana je Etches morski zmaj prema dr. Etchesu. Nazivaju ih morskim zmajevima zbog vrlo velikih zuba i očiju.

Nakon otkrića Etches je pomislio da su zubi neobični, pa je fosil proslijedio stručnjacima sa Sveučilišta Portsmouth, gdje ga je studentica Megan Jacobs, koja je provela nekoliko godina radeći na ihtiosaurima, prepoznala novu vrstu koja je živjela prije 150 milijuna godina.

Istraživači kažu da je to peti poznati ihtiosaur iz razdoblja kasne jure koji je otkriven u Velikoj Britaniji te da je ubjedljivo najmanji do sada. Fosil je pronađen u blizini zaljeva Kimmeridge u vapnencu poznatom kao traka od bijelog kamena. U trenutku umiranja ihtiosaura morsko je dno bilo vrlo mekani mulj tako da je prednja polovica životinje utonula u blato prije nego što su ga pronašli grabljivci i pojeli mu rep.

