LJUDI SU FASCINANTNI I IMAJU NEVJEROJATNU VRIJEDNOST: Doznajte od čega ste napravljeni i koliko zapravo vrijedite – u novcu

Tijelo Marka Zuckerberga tijelo sadrži 800 MB, a Serena Williams ima 24.5 trilijuna krvnih zrnca

Naša tijela su nevjerojatna. Sadrže elemente koji imaju komercijalnu vrijednost, megabajte podataka i trilijune stanica koje čak nisu ni naše.

Personalizirano

BBC Earth je osmislio jedinstvenu interaktivnu stranicu ‘The Making of Me and You’ na kojoj možete saznati nevjerojatno personalizirane podatke.

Od čega se sastoji vaše tijelo i kolika je njegova cijena, od koliko ste atoma napravljeni i što može biti napravljeno od njih. U zanimljivom projektu možete saznata koliko mikroba živi na vašem tijelu, koliko ste puta do sada udahnuli, ispustili plin ili zažmirili.

Zanimljivi podatci

Prema zanimljivoj analizi Bill Gates je ustvari vrijedan 1956 dolara, Justin Bieber ima pet puta manje stanica mozgu nego u jetri, Serena Williams ima 24.5 trilijuna krvnih zrnca. Tijelo Marka Zuckerberga tijelo sadrži 800 MB, a mozak predsjednika Baracka Obame je veće od njegova srca.

Na ovoj stranici otkrijte i vi zanimljive činjenice o svojem tijelu.