LJUDI ŽIVE SVE DULJE, ALI RADE JEDNU VELIKU POGREŠKU: Zato bi vam snovi o ugodnoj starosti lako mogli propasti

Više od polovice imućnih osoba u svijetu očekuje da će doživjeti stotu i gotovo dvije trećine planira raditi dulje kako bi si osiguralo ugodnu starost, pokazalo je istraživanje

Tvrtka UBS Investor Watch, koja prati više od 5000 ljudi u svijetu s imovinom od najmanje milijun dolara, utvrdila je da njih 90 posto prilagođava svoju potrošnju očekivanoj dugovječnosti i dugoročno ulaže kako bi si osigurali život u starosti. “Doživjeti stotu činilo se donedavno apsurdnim. No na putu je da postane normalno”, kaže Nick Tucker iz UBS Wealth Management.

Propusti u planiranju mirovine

No, istodobno svaki četvrti prosječni ispitanik u SAD-u i Britaniji kaže kako ne mijenja ništa u financijskom smislu, što ukazuje na propuste u planiranju mirovine u dvije velike svjetske ekonomije dok raste očekivani životni vijek, posebice među imućnijima. Tucker kaže kako budući stogodišnjaci trebaju planirati za 30 do 40 godina dugu mirovinu, a to znači stvoriti i zadržati imetak kroz sva tržišna previranja te odlučiti kako učinkovitije dijeliti svoju imovinu s nasljednicima.





Briga za potomstvo

Izgledi za dulji životni vijek i ostavljanje manjeg nasljedstva potomcima brine oko 35 posto ispitanika, navodi UBS, dok 62 posto kaže kako planira dati za života više svoje imovine nasljednicima. “Do trenutka kad umrete vjerojatno je da će i vaša djeca biti u svojim 40-im, 50-im ili 60-im godinama. Imetak u tom trenutku možda neće biti toliko potreban kao kad su bili mlađi. To je ključni razlog zašto se imovina ranije daje mladima ili unucima umjesto djeci, kaže Tucker.