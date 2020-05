LJUDI, OVO MIJENJA ČITAVU POVIJEST! Suvremeni čovjek i neandertalac živjeli su zajedno puno dulje nego što se mislilo?

Suvremeni je čovjek počeo preuzimati primat od neandertalaca u Europi ranije nego što se dosad vjerovalo, pokazali su rezultati novog istraživanja. Testiranje uzoraka iz špilje na sjeveru Bugarske upućuje na to da je Homo sapiens ondje obitavao još prije 46.000 godina.

Novi su uzorci stariji čak 2000 godina od prethodnih koji su otkriveni na području Italije i Velike Britanije. Otprilike u isto vrijeme Europu su naseljavale rijetke grupe neandertalaca, vrste srodne Homo sapiensu, koja je nestala nedugo nakon što se pojavio suvremeni čovjek, piše BBC.

Među stručnjacima se vodi žučna rasprava o tomu koliko su dugo suvremeni ljudi živjeli s neandertalcima u Europi i ostalim dijelovima Euroazije. To je važno zbog proučavanja odnosa ovih dviju skupina, a moglo bi rezultirati i odgovorom na pitanje zbog čega su izumrli neandertalci.

Dva nova znanstvena rada podastiru podatke o istraživanjima u špilji Bacho Kiro. Zub i četiri ostatka kostiju identificirani su kao ljudski na temelju njihovih anatomskih karakteristika. Helen Fewlass iz Instituta Max Planck za evolucijsku antropologiju u Leipzigu s kolegama je proučavala starost uzoraka uz pomoć znanstvenih tehnika.

Rezultati njihove analize, objavljeni u časopisu ‘Nature Ecology & Evolution’ upućuje na to da ostaci potječu iz razdoblja između 46.000 i 43.000 godine prije Krista te su ih svrstali u period poznat kao rani gornji paleolitik.

U drugome radu, objavljenom u stručnome časopisu ‘Nature’ znanstvenik Jean-Jacques Hublin s istog instituta opisuje karakteristike zuba suvremenih ljudi koji se razlikuju od onih kod neandertalaca. I njih su pronašli u istoj bugarskoj špilji.

Znanstvenici su iz ostataka izolirali i DNK te ustanovili da pripadaju homo sapiensu, a ne njegovu rođaku neandertalcu.

“Po mojem mišljenju ovo je najstariji i najsnažniji objavljeni dokaz o prisutnosti Homo sapiensa u ranome gornjem paleolitiku u Europi, nekoliko tisućljeća prije nego što su neandertalci nestali”, kaže profesor Chris Stringer, voditelj tima koji istražuje evoluciju čovjeka iz Prirodoslovnog muzeja u Londonu.

Pronađeni ostaci kostiju povezuju se s kamenim alatom i artefaktima poput privjesaka napravljenih od zuba špiljskoga medvjeda.

Humans and Neanderthals Overlapped in Europe

Remains found in a Bulgarian cave are between 44,000 and 46,000 years old, making them the oldest confirmed Homo sapiens discovered in Europe https://t.co/ixAZy4Dv8S pic.twitter.com/IkGrktgq96

— VeteransToday (@veteranstoday) May 15, 2020