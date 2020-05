LJUDI BIJESNI, EVO ŠTO SU DOBILI ZA RAD TIJEKOM PANDEMIJE! Poslodavci se ‘isprsili’, ovakve pljuske nitko nije očekivao

Nažalost, već svjedočimo slučajevima u kojima su te ‘nagrade’ poput noža u leđa, a zaposlenici koji su ih primili slažu se da bi bilo bolje da nisu dobili ni to

Dok su mnogi ljudi na vrhuncu pandemije radili od kuće ili nisu uopće radili, drugi su riskirali vlastite živote i odlazili na posao kao da se ništa ne događa. To nam je svakako pokazalo koje su nam djelatnosti zapravo neophodne.

To su, u prvom redu, medicinski djelatnici, ali i zaposlenici u dućanima te vozači kamiona koji dopremaju robu široke potrošnje. Eh, sada kad se situacija polako smiruje i sve se vraća u normalu, red je na poslodavcima da se iskažu i nagrade te ljude za hrabrost i trud.

Bolje da nisu dobili ni to

Nažalost, već svjedočimo slučajevima u kojima su te “nagrade” poput noža u leđa, a zaposlenici koji su ih primili slažu se da bi bilo bolje da nisu dobili ni to. Primjerice, korisnik Twittera Milkvamp objavio je da je njegov najbolji prijatelj, koji radi u Walmartu, primio nešto slatkiša kao znak zahvalnosti od poslodavca.

My best friend works at WalMart. This is what he just received instead of extra pay or benefits pic.twitter.com/iK69WZ3Ocj — 🌹 cough on the rich🌹 (@milkvamp) May 24, 2020

Taj je njegov tvit prikupio 113.000 lajkova, podijeljen je 25.000 puta te je pokrenuo pravu diskusiju. Pokazalo se da nije sve tako crno-bijelo. Neki su opisali teške radne uvjete tijekom pandemije, dok su drugi isticali da nije fer provlačiti Walmart kroz blato jer je ranije platio svojim zaposlenicima bonuse za rad tijekom pandemije i to planira ponoviti.

Treći su isticali da je dijeljenje slatkiša i sličnih poklona vjerojatno ideja menadžera pojedinih poslovnica koji, i da žele, ne mogu donositi nikakve veće financijske odluke. Milkvamp je za Bored Pandu ispričao kako je njegov prijatelj zaključio da je vrećica slatkiša djetinjasta.

"You risked your life so we could continue to exploit your labor. Here's 14 grams of goldfish." — Barfyman 🌹🚩🏴 (@GoobaGobbaGabie) May 24, 2020

Dva dolara za hrabrost

“Nije uopće stvar u vrećici, nisam zbog nje uzrujan. Ljudi koji rade u Walmartu zarađuju minimalac i nemaju ni zdravstveno osiguranje. Morali su raditi tijekom pandemije, oni nisu volonteri. Vrećica bombona nije tražena ni nužna. Nužno je da Walmart svoje zaposlenike plati sada kada je jasno da je društvu potreban njihov rad”, istaknuo je.

Mnogi su se složili s njim, a neki su, vidjevši fotografije bonusa, zaključili da su – ponižavajući. Zaposlenici Amazona su, s druge strane, “nagrađeni” povišicom, i to u vidu od “čak” dva dolara – ali samo do kraja svibnja.

What a vibe. They put 70% of their staff on 8 weeks unpaid leave pre-furlough scheme but yh sending this squished cream egg shows you rly care 😳 pic.twitter.com/lN4HVPyoAR — Jodie (@jxdie_wxbb_) May 24, 2020

U nastavku pogledajte još neke slučajeve u kojima su se poslodavci “isprsili” i svojim zaposlenicima se gotovo nasmijali u lice.

Whole Foods handed out these shirts for their workers to wear on the day they announced they'd no longer be getting hazard pay. The back is covered with "heroic values" pic.twitter.com/huFTk8ptKA — The_Confusled (@TheConfusled) May 24, 2020

("I am essential", my bad!) 🤪 pic.twitter.com/YbU3tV8CYY — MeeMee Cooper 🌹brain with an ass girl (@HeartlessCrone) May 24, 2020

My dad works for one of the biggest banks if the country and has worked 11 hours a day for the last few months. This came in an envelope the other day with a “thank you” letter. pic.twitter.com/VK4dxWhULe — what? (@ApsaraKingz) May 24, 2020

Saw this sign in my local family dollar. pic.twitter.com/6voJe9RYHk — Karen Brookshear (@KLBrookshear) May 24, 2020

My son picked up an online order from Walmart yesterday (they offer parking lot pickup) and they gave him this thank-you-for shopping-with-us goodybag. It's arguably even better than what they gave the workers who are putting themselves at risk pic.twitter.com/0VmQxn7e8A — Kat's Deli (@KatPapaJohns) May 24, 2020

i guess this was better than nothing but it wasn’t even given to all the employees pic.twitter.com/rFHTZ3dDCt — aubz (@auubbrriie) May 24, 2020