ZNATE LI KOJE SU VAM ZAKONSKE OBVEZE AKO IMATE KUĆNE LJUBIMCE? Za napuštanje životinje kazna 30.000 kuna, za držanje psa bez mikročipa 6.000

Prijatelji životinja podsjećaju da je novi zakon o zaštiti životinja donio i rok za provedbu kontrole mikročipiranja te da lokalne zajednice trebaju do 30. lipnja ove godine provjeriti jesu li svi psi na njihovu području označeni mikročipom.

S obzirom da se u ljetnim mjesecima povećava broj nečipiranih i napuštenih pasa, Prijatelji životinja počeli su s kampanjom “Obitelj na more, a pas na ulicu?!” u sklopu koje će na jumbo plakatima upozoriti na zakonske obaveze i odgovornost svakog skrbnika životinje, a ove godine poseban naglasak stavili su na čipiranje te upozorili kako je kazna za držanje psa bez mikročipa i do 6.000 kuna.

‘Mikročipirali smo ju da ju lakše nađemo ako se slučajno izgubi’

Pod sloganom “Pas čipiran, skrbnik miran” naglasili su zakonsku obavezu mikročipiranja pasa od 2004. od kada se nastoji smanjiti broj napuštenih životinja i na taj način. Kampanji se priključila glumica Ksenija Pajić koja će porukom na jumbo plakatima podsjetiti na tu obavezu, ističu u priopćenju Prijatelji životinja. Pajić je prije pet godina u svoju obitelj udomila sada sedmogodišnju mješanku Amy. “Moja kujica Amy je udomljena, mikročipirana i kastrirana, i vrlo smo ponosni na nju. Cijela obitelj brine o njoj i želimo biti odgovorni skrbnici. Mikročipirali smo ju ne zbog Zakona nego zbog nje, da ju lakše nađemo ako se slučajno izgubi”, rekla je Pajić.

Kazna za držanje psa bez mikročipa do 6.000 kuna

Prijatelji životinja podsjećaju da je novi zakon o zaštiti životinja donio i rok za provedbu kontrole mikročipiranja te da lokalne zajednice trebaju do 30. lipnja ove godine provjeriti jesu li svi psi na njihovu području označeni mikročipom. Kazna za držanje psa bez mikročipa iznosi do 6.000 kuna. Prema novom Zakonu o zaštiti životinja, napuštanje životinja kažnjivo je novčanim iznosom do 30.000 kuna.