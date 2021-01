Maleni Jack Russell terijer kojega je vlasnik izbacio iz automobila pokraj ceste na velikim australskim vrućinama snimljen je kako očajnički pokušava dostići vozilo koje je ubrzavalo.

Nicole Crossley kosila je svoje dvorište u Micklehamu, u sjevernome predgrađu Melbournea, u nedjelju u 11 sati, kada je primijetila srebrni Mercedes zaustavljen na križanju dviju uskih ulica. Vozač je psa, za kojega se vjeruje da je Jack Russell terijer, ostavio na cesti i krenuo dalje. Pas je trčao za njim na 37 Celzijevih stupnjeva, ali nije mogao uhvatiti terenac.

Žena je uspjela snimiti mutnu fotografiju, no nije uspjela vidjeti registraciju vozila. Ispričala je kako je pas trčao za automobilom, a ona ih je pratila dok oboje nisu nestali iza ugla, prenosi Daily Mail.

Sunday in Mickleham (Melbourne's north), a woman mowing watched the driver of a silver car dump a small dog and drive off. It was 37C in Melbourne yesterday. That poor dog chased the car around the bend but couldn't keep up. Witness looked for 1.5hrs but no sight of it. pic.twitter.com/3N0qBgjO7m

— Rohan Smith (@Ro_Smith) January 24, 2021