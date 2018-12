VLASNICI LJUBIMACA GROZE SE DANAŠNJE NOĆI: Ovi savjeti pomoći će vam da pomognete svojoj uplašenoj životinji

Najbolje je desenzibilizirati ljubimce u prvim tjednima života, no i ako niste, možete im pomoći

Sve životinje pa i ljudi, imaju urođeni strah od buke odnosno naglih, glasnih zvukova. U pitanju je refleks, dakle reakcija koju mozak ne obrađuje svjesno, nego je potpuno automatska. Kod beba, čiji je mozak nevjerojatno pastičan, taj refleks brzo nestaje (najčešće već nakon nekoliko tjedana), no kod životinja, osim ako nisu drugačije dresirane, uglavnom ostaje do kraja života. Zbog buke, one će refleksno skočiti prije nego što mozak uopće obradi informaciju.

Zato pretjerano ne igra ulogu koliko dugo vaš pas ili mačka živi u gradu. Čak 49 posto vlasnika pasa da buka prestravi njihove ljubimce. Najčešći uzrok su petarde i vatrometi, a slijedi grmljavina pa vatreno oružje, pokazalo je britansko istraživanje.

Najkorisnija je dresura

Najbolji način da vaš kućni ljubimac vatromet i petarde za Novu godinu preživi bez stresa bila bi dresura, konkretno privikavanje i desenzibilizacija. No problem je u tome što bi se psi na pucnjeve trebali privikavati u prvih 12 tjedana života, a kod mačaka to razdoblje je još kraće svega sedam tjedana. Tijekom tog vremena socijalizacije trebaju se priviknuti na to da neočekivani, glasni zvukovi nisu razlog za paničan strah, piše Sciencealert.

Većina ljubimaca nije prošla takvu dresuru, no i njima se može pomoći da ne umiru od straha. I psi, a osobito mačke se osjećaje sigurnije u skučenim, zaštićenom prostoru bilo da je riječ o jednostavnom prostoru između dvije fotelje, ili stolca preko kojeg je prebačena deka. Mačke će se često zavući pod krevet.

Budite uz svojeg ljubimca

Psima će od velike pomoći i ako je vlasnik s njima, a čak i ako je inače vani, svakako ga uvedite u kuću. Također, koliko god možete, uklonite sve zbog čega bi se ljubimci mogli ozlijediti, ako prestravljeni počnu trčati. Kod ekstremnih slučajeva, posavjetujte se veterinarom kako bi vam prpopisao lijekove za smirenje, no to nipošto ne činite na vlastitu ruku.