VAŠA LJUBIMICA IMA TAMNU STRANU: Velik broj ugroženih životinja nestaje zbog – mačaka! Pogledajte ovu crnu statistiku

Mačke kućne ljubimice godišnje ubiju 300 milijuna autohtonih australskih životinja. Svake godine uhvate i usmrte oko 8000 životinja po četvornom kilometru, objavila je udruga za zaštitu ugroženih vrsta TSRH, čije je istraživanje financirala australska vlada.

Po vladinim procjenama, mačku ima oko 2,7 milijuna australskih domaćinstava, odnosno četvrtina ukupnog broja. Pošto ih otprilike pola ima više od jedne, smatra se da mačaka ukupno ima oko 3,8 milijuna.

Keep pet cats indoors, say researchers who found they kill 230m native Australian animals each year https://t.co/hN5KK8Bs9G

— Guardian Australia (@GuardianAus) May 15, 2020