UGRIZAO JU OBITELJSKI PAS I SAD SE BORI ZA ŽIVOT: Došlo je do nevjerojatnih komplikacija, a imala je tek malu ranicu

Michelle Ellis (41) iz Plymoutha u Devonu stavljena je u induciranu komu nakon što ju je ugrizao obiteljski pas dok ga je ona pokušavala staviti u kavez. Majka četvero djece nakon toga se teško razboljela i sada joj prijeti amputacija ruku.

Mother-of-four bitten by the family dog has to have both her hands amputated after she developed sepsis https://t.co/1jcg3Pg3iq

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 4, 2021