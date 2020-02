‘TATA GA JE STALNO TUKAO’: Dječak (12) je svom psiću odlučio spasiti život na način koji je rasplakao svijet. Njegovo pismo slama srce

Osoblje azila za životinje pronašlo je kutiju sa psićem ispred radnje, a poruka im je slomila srce

“Zovem se Andrés i imam 12 godina. Moja mama i ja odlučili smo vam ostaviti psića, ali da moj otac ne sazna. Planirao ga je prodati i stalno ga je tukao, a jednom je udarac bio toliko jak da mu je ozlijedio rep. Nadam se da ćete mu pomoći i pobrinuti se za njega. Ostavio sam i igračku da me ne zaboravi”, napisao je tužni dječak u pismu koje je 13. veljače ostavio ispred azila zajedno s nesretnom životinjom.

Osoblje azila za životinje Xollin u Meksiku toga je dana pronašlo kutiju sa psićem ispred radnje, a poruka im je slomila srce. Maleni Andrés sažalio se nad životinjom koju je njegov otac sustavno zlostavljao te joj je odlučio spasiti život na način koji je za njega bio najbolniji – tražeći joj novi, mirniji dom.

Već se javilo više od 300 ljudi

“Netko je ostavio ovoga psića u kutiji s igračkom i pismom koje je, sudeći prema rukopisu, napisalo dijete”, objavio je azil na svojoj Facebook stranici. Nakon što su podijelili priču, ljudi diljem svijeta ponudili su pomoć, donaciju i dom za psa, a azil ga je odlučio najprije pregledati kod veterinara.

“Moraju pogledati njegov rep, sumnjamo na to da je slomljen. Treba ukloniti parazite i cijeloga ga pregledati”, rekli su iz azila. Osoblje je psića nazvalo Rene, kojemu sada traže sigurnan dom. No, to neće biti problem s obzirom na to da se javilo više od 300 ljudi koji ga žele udomiti, piše Bored Panda.