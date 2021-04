Imam njemačkog ovčara starog tri godine. Pas je dobar i poslušan, ali problemi nastaju kad ga izvedem u šetnju. Oduvijek voli gristi kamenje, ali sada je to počeo opsesivno raditi, grize i veliko kamenje koje se ne miče. Slomio je jedan očnjak i strah me je da se ne ozlijedi. Kako da ga odučim od toga?

Pas nije sam od sebe počeo gristi kamenje, netko mu je morao baciti prvi kamenčić i on je potrčao za njim. Ljudima je to postalo zabavno, te su i dalje nastavljali bacati kamenčiće, a on ih je s još većim zadovoljstvom donosio. Očito imate zdravog i normalnog ovčarskog psa s izraženim plijenskim nagonom kao i nagonom za donošenjem.

Osim toga pas ima želju da ugodi vlasniku, te na ovaj, nepoželjan način, ostvaruje interakciju sa vlasnikom. Ovo što sada pas radi s velikim kamenjem je samo najnormalniji slijed stvari, pas vam pokazuje ono što je naučen.

Nije potrebno naglašavati da takve radnje mogu biti opasne za zdravlje samog psa, a zbog razine njegova uzbuđenja u njemu se mogu razvijati pretjerani obrambeni instinkti koji, ukoliko je pas nešto čvršći, mogu postati opasni po okolinu. Nadam se da osim ovih nepoželjnih navika imate dobar odnos sa psom, da vam pas vjeruje i da vas poštuje kao svoga vođu jer ćete na taj način lakše riješiti problem.

Vaš pas asocira radnju s mjestom, dakle, na mjestima na kojima ste upražnjavali takve radnje pas je najuzbuđeniji. Da biste ispravili ponašanje psa, najlakše za oboje je da odete na psu potpuno nepoznato mjesto. Osim dužeg povodca na kojemu ćete ga voditi, u džep ili torbicu stavite pseće kolačiće i lopticu. Bilo bi dobro ga malo prošetati ili istrčati prije nego se usmjerite na rad jer će vam to dodatno olakšati posao oboma.

Najprije ponovite vježbe poslušnosti sa psom, nagrađujte ga keksićima, dodirom, lijepom riječju. Pas će se umjesto dosadašnje prevelike uzbuđenosti i usmjerenosti na kamenje, koncentrirati na precizno i brzo izvođenje naredbi, na vodiča. U početku ispravljanja ovog ponašanja najbolje je otići na livadu na kojoj nema kamenja te postupno odlaziti na izazovnija mjesta.

Kada pas odradi vježbice poslušnosti, nagradimo ga bacanjem loptice, ali neka i dalje ostane zavezan na dugom povodcu. Vježbajmo donošenje loptice, nagrađujmo ga, a ukoliko pas ne želi pustiti lopticu, mijenjajmo se za drugu lopticu ili predmet. Ukoliko smo dovoljno brzi, precizni i sigurni, pas će vrlo brzo donositi i puštati lopticu, a odnos povjerenja i poštovanja između čovjeka i psa će se produbljivati. Ne zaboravite da mi vodimo igru i da lopticu dajemo u trenutku kad mi to odlučimo.

Već nakon nekoliko dana ustrajne vježbe i kontrolirane igre, pas će umjesto da traži po tlu kamenje, usmjeriti pažnju na vas. Kad ste dobili promjenu njegova ponašanja u uvjetima s minimumom podražaja, počnite s mjestima gdje je loša navika ustaljenija. Ponovno vježbajte naredbe poslušnosti, budite još odlučniji i koncentriraniji, ali nemojte prilaziti kamenju dok god niste dobili njegovu pažnju usmjerenu isključivo prema vama. Tad nagradite psa bacanjem loptice i poigrajte se s njim.

S vremenom otežavajte situacije psu, ali nikada ne stavljajte ni psa ni sebe iznad trenutnih mogućnosti. Dugi povodac neka vam bude sigurnost ukoliko na trenutak izgubite kontrolu nad njim. Prepoznajte početak njegove namjere griženja kamenja te reagirajte odmah. Možete ga korigirati glasom, trzajem povodca, brzim i čvrstim dodirom ruke, ali je puno bolje da idete korak po korak, te da svojom ustrajnošću i strpljenjem idete prema konačnom cilju, a ne da psa dovodite u konfliktno stanje.

Dakle, potrebno je što duže održati pažnju psa prema vama, a to je najlakše zadobivati pravovremenim nagradama. Osim toga vrlo je bitno da je vodič staložen, odlučan i dosljedan, te da nakon svakog druženja sa psom analizira i svoje i pseće ponašanje i postupke.