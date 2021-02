Poput ostalih novorođenih štenaca, Skipper voli jesti, piti vodu i odlaziti na WC. Ali ovaj mješančić graničarskoga škotskog ovčara i australskoga ovčara fizički se uvelike razlikuje od ostatka legla – rođen je sa šest nogu.

“Ovo je čudo nazvano Skipper. Doslovno”, napisala je 21. veljače veterinarska bolnica Neel u Oklahomi na svojoj Facebook stranici.

“Poživjela je dulje nego bilo koji drugi ovakav pas. Stara je četiri dana, dok nijedno objavljeno istraživanje ne ukazuje na to je neki pas s njezinom kombinacijom urođenih stanja oštenjen živ. Možda ćete primijetiti da izgleda malo drugačije – ima šest nogu!”, dodaje se u objavi.

“Skipper je rođena prirodno – zajedno s još osmero braće i sestara – 16. veljače u Oklahomi za vrijeme velike snježne oluje”, izjavila je dr. Tina Neel, vlasnica veterinarske bolnice Neel, za CNN. Nakon oluje, vlasnici su malenu Skipper doveli u bolnicu kako bi je veterinari mogli pregledati.

“Naši su liječnici znali da je potrebno učiniti daljnje pretrage kako bi se utvrdila dijagnoza pa smo donirali uslugu ultrazvuka abdomena”, rekla je Neel.

