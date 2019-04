SLIJEPI PAS IMA SVOG PSA VODIČA: Postali su najbolji prijatelji, a snimka njihova odlaska u šetnju će vam stisnuti grlo

Slijepom stafordu morali su kirurški ukloniti očne jabučice, a njegov dvonožni prijatelj bio mu je najveća podrška nakon zahvata

Psi vodiči pomažu slijepim ljudima u svim izazovima s kojima se sureću u svakodnevnim situacijama i takve je prizore moguće često vidjeti na ulici. No, i slijepi psi imaju pravo živjeti donekle normalno, a tko ih može bolje voditi kroz pseću svakodnevicu od njegovih istreniranih srodnika?!

Amos je preslatki staford koji je rođen slijep, a graničarski terijer Toby brine se da njegov prijatelj sigurno kroči kroz život. Ovi divni četveronošci postali su nerazdvojni u proteklih godinu dana, a Toby Amosa brani od drugih pasa i pomaže mu doći do zdjelice s vodom.

Na početku bilo problema

Jess Martin (27) udomila je slijepog Amosa u kolovozu prošle godine iz centra u kojem je volontirala. Premda je Toby u početku bio skeptičan prema pridošlici, na kraju ga je zavolio i postao njegov najbolji prijatelj.

Terijera Tobyja Jess je dobila prije devet godina za 18. rođendan od svojih roditelja. Budući da je nesretni Amos rođen slijep, znala je da će biti jako teško pronaći mu dom, a nije ga imala srca ostaviti u skloništu te ga je uzela sebi.

“Na početku je Toby lajao na njega i ignorirao ga. Nekoliko dana poslije, vidjela sam kako Amos ima problema naći zdjelicu s vodom, a Toby mu je prišao i odveo ga do nje”, ispričala je Jess u intervjuu za Mirror.

Mali ‘bodyguard’

Slijepom stafordu morali su kirurški ukloniti očne jabučice, a njegov dvonožni prijatelj bio mu je najveća podrška nakon zahvata. Od tada njih dvojica zajedno prolaze svakodnevne avanture. “Kada smo išli u šetnju, Amos je bio vrlo uplašen, osobito zbog svakakvih zvukova koje je čuo. Toby je brzo shvatio da mu je potrebna pomoć. Svaki put kad bi Amos zastao, on bi legao pored njega i pričekao dok ovaj bude spreman nastaviti dalje”, priča njihova vlasnica.

“Razvili su divnu komunikaciju koju samo oni razumiju i jako dobro poznaju granice onog drugog. Amosov je najveći problem to što ga drugi psi ne vole, vjerojatno zato što on nije sposoban komunicirati na njima poznat način. Osim Tobyja, on nema nijednog psećeg prijatelja”, kaže Jess.

“Amos je još uvijek dosta zabrinut kada izađe iz kuće u gradsku vrevu. Zato se trudim da svaki dan zajedno odlazimo u šetnje kako bi se priviknuo na vanjsku buku. Toby je uvijek pored njega kako bi ga zaštitio. Zovemo ga ‘bodyguard'”, zaključila je ponosna vlasnica.