PSI NE ŽELE DA IH ČEŠKATE PO TRBUHU I NE UŽIVAJU U TOME: Kad se izvale na leđa, nešto vam drugo pokušavaju reći

To je tek jedan od mnogih psećih signala koje ljudi pogrešno tumače

Kad se vaš četveronožni ljubimac prevrne na leđa i digne sve četiri u zrak, rijetki mogu odoljeti da ga ne počnu škakljati po trbuščiću usput artikulirajući slatke riječi. Možda vam se čini da on u tome uživa, ali to je zapravo daleko od istine. Psi ne vole da ih se češka po trbuhu, ali toleriraju to čudno ljudsko ponašanje samo zato što im se čini kako vlasnicima to pričinja zadovoljstvo.

Logika nalaže nešto drugo

Kad se pas izvali na leđa, on tako iskazuje povjerenje, ali to vrijedi samo u komunikaciji s drugim psom. Ako je njegov trbuščić izložen pogledima, to ne znači da želi da ga po njemu mazite. “Oni tako pokazuju da vam vjeruju. Logično je pretpostaviti da, ako vam pas to pokaže, a vi odmah ga odmah navalite škakljati, to bi trebalo biti alarmantno jer ulazite u njegov intimni prostor. Ali oni su se jednostavno naučili nositi s time”, objašnjava veterinarka Jill MacKay.





AKO SE PAS OBLIZUJE PRED VAMA, ZAPITAJTE SE KAKVE STE VOLJE: Stručnjaci kažu da je to signal koji morate ozbiljno shvatiti

Slično je i s lajanjem

To je tek jedan od mnogih psećih signala koje ljudi pogrešno tumače. Primjerice, kad pas laje na poštara ili stranca, većina će vlasnika strogo zapovjediti neka se utiša, ali to kod životinje izaziva protuučinak. Bolje je rješenje jednostavno ne govoriti ništa jer psi mrze kad ih se ignorira. “Pas ne mora nužno shvaćati što se događa kad vičete na nj. On može misliti kako je vama takvo njegovo ponašanje uzbudljivo pa će samo nastaviti još jače lajati”, priča MacKay za Daily Mail.