PSI I MAČKE: Otkriveno koja je vrsta naših dlakavi ljubimaca pametnija

Bez obzira preferirate li mačke ili pse, činjenica je da je jedna vrsta inteligentnija

Vlasnici pasa i vlasnici mačaka često se ne slažu u tome to je od njih pametniji, no izgleda da su znanstvenici došli do definitivnog odgovora, piše Mirror.

Preko dvostruko više neurona

Tako neuroznanstvenica Suzana Herculano-Houzel sa Sveučilišta Vanderbilt kaže kako su psi ipak bistriji. Studije su naime pokazale kako psi imaju oko 530 milijuna neurona koji proračunavaju ponašanhje dok mačkama na raspolaganju stoji samo 250 milijuna. Iako se možda neki vlasnici mačaka neće htjeti složiti kada je u pitanju snaga mozga psi su ipak bolji.

“Vjerujem da apsolutni broj neurona u životinji, posebno u moždanom korteksu, odlučuje od bogatstvu njihovog unutarnjeg mentalnog stanja i njihove mogućnosti da predvide što će se dogoditi u okolini na temelju prijašnjeg iskustva”, objasnila je Herculano-Houzel.

Ono što je posebno zanimljivo je činjenica da psi, iako nemaju najveći mozak među mesojedima, imaju najviše neurona. Iako smeđi medvjed ima znatno veći mozak, broj neurona mu je jednak kao kod mačke.

“Ja sam 100% osoba koja preferira pse”, dodala je Herculano-Houzel.”No unatoč tome, naše otkriće znači da psi posjeduju biološku sposobnost da obavljaju znatno složenije i fleksibilnije stvari u svojim životima nego mačke.”

I mesojedi i biljojedi pod pritiskom evolucije

Znanstvenici su analizirali mozgove jednog ili dva primjerka raznih mesojeda: feretke, mungosa, rakuna, mačke, psa, hijene, lava i smeđeg medvjeda. Otkrili su kako je odnos broja neurona i veličine mozga kod manjih i srednjih mesojeda sličan onom kod biljojeda, što sugerira da i na jedne i na druge djeluje podjednak evolucijski pritisak. Dok se mesojedi trebaju razvijati kako bi pronašli lovinu, mesojedi moraju pobjeći od grabežljivaca.”

“Jedenje mesa se većinom smatra boljim izborom kada je u pitanju energija, no jasno je da i mesojedi moraju pronaći ravnotežu između toga koliko mozga i koliko tijela si vrsta može priuštiti”, rekla je Herculano-Houzel.