Njemačka veterinarska klinika izdresirala je pse koji u ljudskoj slini nanjuše novi koronavirus s 94 posto točnosti. Psi su naučeni nanjušiti “miris korone” koji potječe iz stanica zaraženih osoba, kaže Esther Schalke, veterinarka u školi za obuku pasa njemačkih oružanih snaga.

Filou, trogodišnja belgijska ovčarka, i Joe Cocker, jednogodišnji koker španijel, dva su psa koja prolaze obuku na veterinarskom fakultetu u Hanoveru.

