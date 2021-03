Pomozite svojim ljubimcima preživjeti vruće dane

Ljetne temperature rastu, a kako se zagrijava ljudsko tijelo, tako se zagrijava i životinjsko. Nisu samo ljudi ti koji mogu dobiti toplotni udar, životinje na isti način proživljavaju teško razdoblje visokih temperatura. Kako im pomoći?

Svim našim krznenim prijateljima nimalo nije lako po ljetnim sparinama i vrućinama. Njihov prirodni način hlađenja organizma često nije dovoljan da im snizi temperaturu tijela, a posebno onda kada se nalaze na otvorenom. Ipak, vi im možete pomoći u nekoliko kratkih koraka.

U dnevnim satima, posebice popodnevnim, pokušajte svoje mace i pse držati što manje vani. Ukoliko to nije moguće, osigurajte im hladovinu i dovoljno hladne vode.

Nemate li namjeru širiti zajednicu s mačićima ili štencima, prije ljeta kastrirajte ili sterilizirajte ljubimce jer ukoliko ženka ostane trudna, teško će se za vrijeme visokih temperatura i tlaka nositi s trudnoćom, a visoke temperature mogu pogubno utjecati na plod.

Nikako i nikada ne šišajte pse i mačke do kože! Iako vam se čini da će im kratka dlaka pomoći da se ohlade, ‘kaput’ im doslovno pomaže da se obrane od vrućine. Kod nekih vrsta pasa, šišanje je nužno, ali nikako, nikako do kože.

Ljeto je vrijeme roštiljanja, a koliko god željeli sa svojim ljubimcima podijeliti slastan zalogaj, nemojte to raditi. Namirnice su u to vrijeme vrlo osjetljive i sklonije kvarenju, a probava i želudac vašeg mezimca, kao i povišenje tlaka, teže će to podnijeti od vas.

Svakako zaštitite ljubimce od buha i krpelja. Ukoliko se zaraze krpeljima, njihova već visoka tjelesna temperatura dići će se do pogubne granice.