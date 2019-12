PETARDE SU ZA RETARDE: Od pirotehnike ne stradavaju samo djeca nego i tisuće ljubimaca

Petarde mogu preplašiti i ozbiljno ozlijediti životinje, a mnoge umiru od srčanog udara zbog eksplozija blagdanske pirotehnike. Hrvatska je policija i ove godine javnosti uputila nedvojbenu i jasnu poruku kako s pirotehnikom, poglavito zbog velikog broja ozlijeđene djece, treba rukovati s posebnom dozom opreza.

To se upozorenje temelji na statističkim podacima iza kojih stoje stvarne tragedije, ozlijede i traume koje se događaju kada roditelji nisu dovoljno oprezni, a djeca su previše zaigrana. Zbog petardi blagdani koji bi trebali biti obiteljsko slavlje, mogu završiti u traumi obližnje bolnice.

Roditelji, stoga, oprez, ali isto se može poručiti i vlasnicima kućnih ljubimaca. Statistika je neumoljiva. Svake godine od pirotehničkih sredstava stradaju tisuće naših krznenih prijatelja koji se petardi boje više od bilo čega.

Možda je nekome zabavno baciti petardu na livadu na kojoj se igraju psi, ali valja jedno imati na umu. Ozlijediti psa ili mačku petardom, nanjeti tjelesnu ozljedu životinji je, nedvojbeno, kazneno djelo.

Zakon je po tom pitanju jasan i na ovo se pitanje ne odnosi samo jedan. Svakome kome padne na pamet prestraštiti susjedovog psa petardom ili nekim drugim pirotehničkim sredstvom mora biti jasno slijedeće.

U slučajevima ovakvog ozljeđivanja ljubimaca, ovisno o okolnostima, može se primijeniti članak 205. kaznenog zakona. A taj zakon, u članku “Ubijanje ili mučenje životinja”, jasno kaže:

“Tko usmrti životinju bez opravdanog razloga ili je teško zlostavlja, nanosi joj nepotrebne boli ili je izlaže nepotrebnim patnjama, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.”

Ovisno o okolnostima, i vlasnici koji izlože kućnog ljubimca opasnosti od pirotehničkih sredstava mogu se naći na meti policije. Sukladno Zakonu o zaštiti životinja, vlasnici “…kućnim ljubimcima moraju osigurati uvjeti držanja u skladu s njihovim potrebama, kao i da je zabranjeno držanje i postupanje s kućnim ljubimcima, te njihovo kretanje na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi.

U Gradu Zagrebu ta je zaštita podignuta na još višu razinu, pa je u glavnom gradu Hrvatske i dalje na snazi Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca.

Tom je odlukom jasno propisano na koji način vlasnici moraju držati kućne ljubimce, pa opaske komunalnih redara kako pse valja držati na lajni, u vrijeme kada petarde odjekuju gradom i njegovim parkovima, treba shvatiti ozbiljno. Osim što je vaš pas na taj način najsigurniji, izbjeći ćete sve ove sankcije, koje u policiji shvaćaju ozbiljno.

Kućni ljubimci, osim možda lovačkih pasa koji su dresirani da ne reagiraju na pucanj, u pravilu se boje petardi. Inicijativu da se petarde u potpunosti zabrane svojevremeno su pokrenuli i aktivisti iz udruge Prijatelji životinja.

Međutim, pravosudni sustav, trom kakav jest, iako je prihvatio prijedlog izmjene zakona kojim se ovo pitanje regulira, nije odluku o zabrani pirotehnike cijele godine još sproveo u djelo. Tako ćemo ovu godinu još jednom ispratiti uz zvukove petardi i dim pirotehnike.

” I dalje prikupljamo potpise za peticiju i zalažemo se za zabranu petardi tokom cijele godine, pa tako i tokom blagdana. Smatramo da nema nikakva razloga da nešto što je s dobrim razlogom obezakonjeno tokom cijele godine bude dopušteno u blagdansko i novogodišnje vrijeme, koje bi trebalo biti vrijeme mira i suosjećanja”, poručuju prijatelji životinja.

Sada, kada smo stavili točku na slovo zakona, evo nekoliko stvari koje savijesni vlasnici kućnih ljubimaca mogu učiniti kako bi olakšali svojim prijateljima vatrenu novogodišnju noć.

1. Priprema

Planirate li vatrenu zabavu za Novu godinu ili Božić, sklonite svojeg psa na mjesto gdje neće biti izložen zvukovima petardi ili bljesku vatrometa. To može biti dom vaših prijatelja na selu, koji vaš pas već dobro poznaje. Ukoliko se nije upoznao s tim okruženjem, odvedite ga, prethodno, dva, tri puta, kako bi mu miristi tog mjesta bili dobro poznata stvar. Nemojte svojeg psa ostavljati u nepoznatom okruženju, niti jedan dan.

2. Smještaj

Ukoliko ste odlučili psu pružiti mirne blagdane negdje na selu, nastojte mu osigurati dekicu koja miriši na dom ili vašu znojnu majicu, kako bi ju njuškao dok vas nema. Najbolje bi bilo ponjeti ležaj na kojemu vaš pas spava svaki dan.

3. Prilagodba

Ukoliko ste odlučili kako je najbolje da blagdane ipak provedete zajedno, unaprijed pripremite psa na zvukove koji ga očekuju. Lovci to sa svojim psima rade od najranije dobi. Uče ih ne reagirati na hitac iz oružja. To ne znači kako bi trebali uzeti pušku pa početi pucati po kvartu, da bi se vaš pas osjećao sigurnim jednom kada krene vatromet. Ono što možete učiniti jest nekoliko tjedana unaprijed puštati snimku zvuka petarde, kako bi se pas na nju naviknuo. To je proces koji može trajati neko vrijeme. Budite uporni. Snimak puštajte u svim dnevnim situacijama, dok jede, dok spava, dok se šeće. Nastojte da taj zvuk poveže s nečim pozitivnim.

4. Sredstvo za smirenje

Nemojte se uzrujavati zbog “zločeste djece” koja plaše vašeg psa. Vlasnici ne bi trebali uzimati sredstvo za smirenje, međutim kod pasa koji se doista jako boje tih zvukova, možda je to jedini lijek. Pri tomu nije moguće dovoljno jasno naglasiti, dakle, doista glasno i jasno naglasiti, kako sredstvo za smirenje možete dati psu isključivo nakon procjene i odobrenje vašeg veterinara. Veterinar je taj koji vam može iskreno reći treba li nešto poput toga vašem ljubimcu i što bi bilo dobro dati malenom stvoru. Samoinicijativno, da se niste usudili!

5. Komunikacija

Kada nebo zasja vatrometom, a vi želite biti u društvu svojeg najboljeg prijatelja, razgovarajte s njim ili njom. Poručite im, na način koji samo vlasnik najbolje zna, kako se ne treba bojati i da će sve biti uredu. Prije svega, izmorite svojeg plašljivog psa trčanjem ili igrom. Najvažnije od svega, psi nisu djeca pa ih nemojte tako niti tretirati.

Vaš pas neće propustiti ništa, propusti li vatromet. Dobar vođa čopora zna kako svojeg prijatelja ne treba izlagati situacijama koje potiču psa na prirodni nagon na bijeg.