PAR NA VRHU PLANINE PRONAŠAO PROMRZLOG PSA: Siroče je lutalo puna dva tjedna. Nosili su ga na leđima 10 km…

Ciara Nolan i Jean-Francois Bonnet pronašli su osmogodišnjeg zlatnog retrivera Neeshu blizu vrha u planinama Wicklow u Irskoj. Kujicu, za koju se dva tjedna ranije oglasilo da je nestala, zamotali su u kaput, a zatim ju je Jean nosio na leđima gotovo 10 kilometara dok nisu stigli do sigurnog tla.

U videoisječku, snimljenom 6. veljače i objavljenom na TikToku dan poslije, Neeshu se može vidjeti kako visi s opreme napravljene pomoću šala – na Jeanovim leđima dok se probijaju neravnim terenom.

A dog who was lost in the snowy Wicklow Mountains for two weeks has been reunited with her owners after a heartwarming rescue by a pair of doctors. | Read more: https://t.co/zk8dRwaZoa pic.twitter.com/MqsBMXdaoD

