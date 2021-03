Osjetljiva mesožderka kao obiteljska mezimica

Nježne, osjetljive i samozatajne, kornjače su tihe životinjice koje trebaju puno prostora za kretanje i plivanje. Iako su vrlo česti i omiljeni kućni ljubimci, one nisu za igru i ‘natezanje’.

Od mnogobrojnih vrsta kornjača, kao kućni ljubimac najzastupljenija je crvenouha poluvodena kornjača (trachemys scripta elegans) porijeklom iz SAD-a. Mnogi je nazivaju kalifornijskom kornjačom što je potpuno netočno.

Životni prostor i toplina

Iako se čine kao nimalo zahtjevni ljubimci, kornjače moraju imati pomno birane uvjete u kojima će živjeti. Neophodno im je puno prostora za kretanje i plivanje. Nikako, ali nikako, ne držite kornjače, bez obzira na njihovu veličinu, u malim kutijama, plastičnim posudama i sličnom. One moraju imati vodeni prostor u kojem obavljaju sve životne funkcije kao i suhi prostor, koji je važan za sunčanje i prikupljanje nužnog vitamina D.

Minimalna veličina akvarija za držanje kornjača je 250 l, a optimalna, koji naseljava jedna odrasla ženka, iznosi 400 l. Obvezno je postavljanje filtera za vodu i grijača. Minimalna temperatura vode je 24°C, a maksimalna koju mogu podnijeti je 30°C. Ukoliko borave u vodi temperature ispod 24°C, smanjit će aktivnost i izgubiti apetit, oboljeti i naposljetku uginuti. Nužno je postaviti im i pravilno osvijetljene UVA-UVB lampom.

Uređenje prostora za život mora biti što jednostavnije i prostranije kako bi kornjača ili više njih imale dovoljno prostora za kretanje. Ne preporučuje se stavljati veliko kamenje koje će im ograničiti kretanje, već jedan ili nekoliko manjih ovisno o broju kornjača. Ovi simpatični reptili vole zavlačenja u skrovita mjesta pa se obvezno potrudite napraviti im koje.

Hibernacija

Pri naglom padu temperature zimi, crvenouhe kornjače prelaze u stanje hibernacije i zakopavaju se u mulj na dnu bare. U akvariju se ne mogu omogućiti uvjeti za hibernaciju, niti temperatura padne dovoljno nisko da bi kornjače započele zimski san. Ali se zato kopnenim primjercima obvezno sređuju uvjeti za hibernaciju.

Održavanje prostora

Kornjače rastu cijeli život, što znači da se povećava i njihova potreba za većim prostorom koji im, ukoliko želite zdravu i sretnu prijateljicu, morate omogućiti. Neki stručnjaci tvrde se da minimalne mjere akvarija ili bazena mogu odrediti na način da se širina određuje mjerama 4 x duljina oklopa, duljina – 5 x duljina oklopa te minimalna dubina vode – 3 x širina oklopa. Voda se često mora čistiti i uvijek mora biti bistra i čista. Za ljude je obvezno temeljito pranje ruku nakon čišćenja i diranja kornjače.

Prehrana

Što se tiče prehrane, kornjače nisu izbirljive, a to se odnosi i na crvenouhe poluvodene kornjače. Hrane se mesom, a pod starije dane većinom biljem. Savjetuje se da se u zatočeništvu ne hrane kupovnom hranom jer ne sadrži dovoljno hranjivih tvari, već im je poželjno omogućiti ishranu što sličniju onoj prirodnoj. U prirodi se hrane većinom strvinama, ali će loviti ribe, žabe, punoglavce, vodene insekte, larve, račiće i puževe te bilje. Hranite ih komadićima sirove i nezačinjene ribe, govedine ili piletine. Barem ponekad ako ne i uvijek, počastite ih akvarijskim puževima i sitnim ribicama.

Od biljnog jelovnika, zadovoljit će se određenim akvarijskim biljkama (npr. vallisneria), listovima zeljastog povrća i ponekim voćem. Uživanje u vegetarijanskom jelovniku ovisi od kornjače do kornjače. Važno je napomenuti da im sva hrana treba biti u vodi, jer one ne proizvode pljuvačku. Hranjenje na suhom dovelo bi do gušenja.

Najčešće bolesti

Životni vijek ovih kornjača dug je čak i do 40 godina, ali zbog raznih bolesti mogu vas napustiti ranije.

Zbog hladne vode i propuha obolijevaju od upale pluća koja završava ugibanjem. ‘Zahvaljujući’ nekvalitetnoj ishrani, posebno nedostatku vitamina D i kalcija, kornjačama omekšava oklop pa životinja odbija hranu što može dovesti do ugibanja. Ishranu u kojoj dominira mesna prehrana najčešći je uzrok pretilosti. Meso treba u potpunosti zamijeniti slatkovodnim ribama, mekušcima i insektima. Kornjačama se u prirodi koža ne guli u velikim količinama. Ali u zatočeništvu uslijed prebrzog rasta, premasne ishrane, nedostatka pojedinih vitamina ili neodgovarajuće temperature dolazi do guljenja kože. Upala očiju može biti kobna, a uzrokuje je nečista voda.

Sve ove bolesti ako se otkriju na vrijeme mogu se izliječiti i vratiti ‘život’ u vašu ljubimicu.