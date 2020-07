OD COVIDA-19 UGINUO PRVI PAS! Jedan jako čudan detalj u njegovoj smrti bit će ključan za daljnje istraživanje

Obitelj iz američkoga Staten Islanda opisala je posljednje dane svojega psa, prvoga psećeg ljubimca u SAD-u koji je bio pozitivan na testu za COVID-19, u ekskluzivnome intervjuu za National Geographic.

Mahoneysi kažu kako je Buddy, njihov šestogodišnji njemački ovčar, počeo imati problema s disanjem sredinom travnja. Na sam Uskrs, Robert Mahoney dobio je poziv koji mu je potvrdio da je njegov ljubimac pozitivan na koronavirus.

Tjednima su ga mučili simptomi, a za to vrijeme Buddy je razvio gustu sluz u nosu i počeo teško disati. Obitelj kaže kako je o virusu u životinja bilo malo poznato, a toliko je odgovora bilo usmjereno na spašavanje ljudskih života da je bilo teško testirati Buddyja.

First pet dog in U.S. with #COVID19 dies in New York City, family describes his last days https://t.co/3vixEydW3c

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) July 30, 2020